Venezolano se hizo pasar por sacerdote y dio misas durante más de un año en Chile, así lo descubrieron

Un venezolano estuvo usurpando las funciones de sacerdote católico por más de un año en la región de Biobío en Chile.

El hombre de 32 años responde al nombre de Luis Guillermo Valbuena Ortega, quien vestido de sotana cumplía con todos los ritos de la Iglesia Católica, incluidas misas.

El venezolano llegó hace dos años a la comunidad y empezó a colaborar en la reparación de un santuario comunitario de la Virgen de Colico. De acuerdo con sus fieles, nunca se presentó como sacerdote católico, sino como sacerdote anglicano.

Aunque nunca solicitó dinero comenzó a oficiar las misas, entre otras ceremonias y fiestas religiosas de la comuna, donde muchas personas empezaron a colaborarle con diezmos.

El sacerdote siguió auspiciando misas hasta que el Arzobispado de Concepción supo lo que estaba ocurriendo y denunciaron inmediatamente la situación ante la comunidad.

«El Arzobispado de Concepción se ve en la necesidad de aclarar, especialmente a los católicos de Hualqui, que no consta que el Sr. Valbuena sea sacerdote católico y que no está autorizado por la Iglesia Católica para ejercer el ministerio sacerdotal», indicaron en un comunicado.

Asimismo, dieron a conocer que el venezolano si tuvo un pasado en la Iglesia, aunque no tiene permiso para celebrar misas.

«El Arzobispado no cuenta con antecedentes completos sobre su historia personal, constando únicamente que hasta marzo de 2023 perteneció a la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, entidad religiosa de Derecho Público con sede en Hualqui», añadió.

En esta línea la Iglesia Episcopal Anglicana, supuestamente a la que habría pertenecido, aclaró que estuvo ahí, pero que desde hace algunos años dejó de ser sacerdote y que incluso perdió su licencia que lo acreditaba como tal.