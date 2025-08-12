Mundo

Venezolano murió en extraño caso de robo en Chile, autoridades investigan

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
venezolanos

La Fiscalía de Chile está investigando un extraño caso en el que un antisocial venezolano murió y otro resultó gravemente herido luego de un intento de robo.

Los hechos ocurrieron a la 1:40 de la madrugada en una estación de servicio en Santiago. Los antisociales venezolanos intentaron encerrar al vehículo que pretendían robar, pero al notar que las víctimas estaban armadas se dieron a la fuga.

En ese momento, las víctimas, dos venezolanos y un chileno, se convirtieron en victimarios y empezaron a seguir a los ladrones y tras varios minutos hubo un intercambio de disparos en el que ambos antisociales quedaron gravemente heridos.

VENEZOLANO MURIÓ 

Ante esta situación los dos ladrones venezolanos acudieron a un cuartel policial en busca de ayuda, pero uno de ellos murió por un disparo en el torax y otro en la pierna. Mientras que al otro lo internaron en un centro médico en estado de gravedad.

Casi al mismo tiempo, las tres supuestas víctimas del robo acudieron a otra comisaría para denunciar que los habían intentado robar y que se habían defendido.

No obstante, todo esto ha dado inicio a una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar por qué las supuestas víctimas también iban armadas y por qué decidieron seguir durante varios kilómetros a los ladrones hasta acabar con la vida de uno de ellos.

