El desgarrador video de la capilla ardiente de Miguel Uribe Turbay: Su esposa y su padre lloraron sobre el féretro

La sede del Congreso de la República en el centro de Bogotá abrió sus puertas para la capilla ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El escenario elegido para rendirle un homenaje solemne fue el Salón Elíptico. El cuerpo del político llegó en horas de la noche de este lunes y uno de los momentos más desgarradores fue la despedida de su esposa María Claudia Tarazona, y su padre Miguel Uribe Londoño.

Ambos al llegar al lugar se dieron un abrazo lleno de dolor. Sin embargo, al momento de llegar al féretro lloraron desconsolados en lo que sería el último adiós al político.

🇨🇴 | El padre y la esposa de Miguel Uribe lloran sobre su ataúd. El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, murió este lunes 11 de agosto, dos meses después de recibir disparos en un mitin.pic.twitter.com/hmmGs3Tykb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 12, 2025

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay estará en el Congreso hasta el miércoles, 13 de agosto, para quienes quieran presentar sus respetos.

El miércoles, al mediodía, el cuerpo será llevado a la Catedral Primada para una misa solemne. Luego su familia decidirá si será sepultado o cremado.

Así fue el ingreso al Salón Elíptico del féretro con los restos mortales del senador Miguel Uribe Turbay. Triste y solemne momento para Colombia! pic.twitter.com/8etAFxeWKF — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) August 12, 2025

HABLÓ SU ESPOSA

María Claudia Tarazona conversó brevemente con os medios de comunicación y agradeció a todas las personas que los acompañaron en los distintos lugares del mundo durante «estos dos largos y difíciles meses».

«A todos los médicos que hicieron todo lo posible por salvarle la vida, lucharon a la altura de Miguel, esa batalla que Miguel hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLOMBIA CONFIRMÓ QUE ELN MATÓ EN VENEZUELA A UNO DE LOS «CEREBROS» DETRÁS DEL ATENTADO DE MIGUEL URIBE TURBAY

Destacó que Miguel Uribe Turbay era un hombre maravilloso. «Cantaba, jugaba ajedrez, tocaba piano, componía canciones. Él le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí».

«Fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia. Anhelaba un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo», comentó.