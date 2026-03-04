Mujer fue apuñalada y quemada por excompañero de trabajo por esta horrible razón

Una mujer fue apuñalada y quemada por un excompañero de trabajo en Gran Recife, Brasil, luego de negarse a tener una relación amorosa con él y bloquearlo de las redes sociales.

La víctima se encontraba en su puesto de trabajo donde ejercía como auxiliar administrativa. Las autoridades la identificaron como Mariele Vitória Alves de Lima, de 22 años, quien actualmente se encuentra hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital da Restauração. La familia indicó que su estado de salud es «estable».

Familiares y amigos de la víctima afirmaron que el hombre, identificado como José Leonardo Pereira da Silva, agredió a la joven después de que ella se negara a tener una relación romántica con él.

«Él llevaba un tiempo trabajando con ella, y se enamoró. Pero él quería algo y ella no, hasta que rompió un ciclo, según me contó, incluso la amistad, porque pensaba que él era una cosa y se sorprendía por cosas que ni siquiera decía de él», dijo la hermana de Mariele, Estefânia Maria da Cunha.

Según la familia, el sospechoso coqueteaba con la víctima, pero ella dejó claro que no quería ningún tipo de relación. Durante su tiempo en la empresa, incluso siguió a la familia de Mariele en redes sociales, lo que llevó a la joven a bloquearlo.

LEA TAMBIÉN: EL CASO DEL DEPRAVADO DE TIKTOK: CONTACTABA NIÑAS Y SE GANABA SU CONFIANZA PARA SUS PLANES SINIESTROS

El hombre ya no trabajaba con ella desde hace 30 días, debido a que lo habían despedido. Ante la negativa de Mariele para tener una cita se presentó en su antiguo lugar de trabajo y atacó a la mujer a puñaladas. Posteriormente, la roció con «thinner», una mezcla de disolventes orgánicos utilizados para diluir pinturas, y le prendió fuego.

Según la tía de la víctima, tras el ataque la policía militar localizó al sospechoso en su domicilio. El hombre presentaba cortes en el abdomen y el brazo. También se informó que el teléfono celular de la víctima estaba debajo de su cama.

«Siento dolor y rabia porque cada día hay un caso de una mujer asesinada y no se hace nada al respecto, porque no hay un castigo severo para estos hombres que hacen esto. Todo fue premeditado. Tiene que pagar por lo que hizo», afirmó la tía de la joven.

De igual forma, el padre de la víctima, identificado como Diego Adriano Barros da Silva, condenó lo sucedido. «El sentimiento es de rabia, de odio, porque cuántas mujeres más tendrán que morir, cuántas mujeres más tendrán que pasar por esto, que vemos a diario, feminicidios y mujeres muriendo a diario. Ella, trabajando, persiguiendo una meta, un sueño, y un monstruo como ese llega, la apuñala y la quema».