Venezolana murió de varias puñaladas en el pecho en Chile, el asesino sería su expareja

2 Min de Lectura
Una venezolana sufrió una trágica muerte luego de que un hombre la apuñaló en reiteradas ocasiones en el pecho, dentro de su vehículo en la avenida Galvarino Riveros en Chile.

La víctima respondía al nombre de Maira Alejandra Pérez, quien dejó huérfanos a tres niños. Según organismos de seguridad de Chile, el asesinato lo cometió su expareja, también de nacionalidad venezolana, identificado como Aldryn Areny Osorio.

El Ministerio Público reveló que la mujer y el homicida iban en la parte trasera del vehículo, mientras que adelante iba una pareja de amigos.

En algún momento, según las autoridades, una discusión escaló y Osorio apuñaló a la mujer de 45 años. En la desesperación por llevarla a un hospital, el conductor chocó y se bajó a pedir ayuda a una patrulla de Carabineros.

Cuando los uniformados ingresaron al vehículo, la vieron con heridas de puñaladas en el pecho. Tras la colisión, el homicida se bajó del vehículo e intentó escapar.

Mientras tanto, la mujer recibió asistencia de bomberos y personal de salud, pero pese a los esfuerzos de reanimación y su traslado al hospital, murió.

Mientras tanto, el conductor del vehículo ayudó a la policía y finalmente detuvieron al presunto atacante, quien se había escondido detrás de un basurero.

La Fiscalía anunció una investigación para esclarecer lo ocurrido.

