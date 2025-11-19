Mundo

VIRAL: Turista rusa evitó que la atracaran en Argentina y hasta atrapó a uno de los ladrones, todo quedó grabado

Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

Un impactante hecho se dio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando una turista rusa fue víctima de un robo, pero logró frustrar el asalto y hasta detuvo a uno de los criminales. Todo el suceso quedó grabado.

Los hechos se dieron el pasado domingo en la avenida Córdoba y Fitz Roy, en el barrio de Palermo. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la turista detuvo su bicicleta en un semáforo.

Cuando esperaba la luz verde para continuar su camino, dos delincuentes en moto se pusieron a su lado e intentaron quitarle el celular. Sin embargo, los criminales no esperaban la pronta y firme respuesta de la turista.


En el video viral se aprecia que la turista, en lugar de huir o pedir ayuda, forcejeó con uno de los asaltantes y se aferró a la motocicleta. Incluso cuando el conductor arrancó el vehículo, la joven no permitió que huyeran.

Producto de la insistencia y la fuerza de la turista, uno de los criminales cayó de la motocicleta, mientras que su cómplice huyó. La joven, que comenzó a gritar que llamaran a las autoridades, redujo al criminal en el suelo.

Una persona llegó al lugar unos segundos después y ayudó a la turista, logrando evitar que el criminal escapara. A pesar de la violencia del antisocial, que llegó a golpear a la joven, esta no lo soltó en ningún momento.

La policía llegó al lugar unos minutos después y detuvo al criminal, un joven de 26 años. Por su parte, activaron los protocolos de búsqueda y dieron con el paradero del conductor de la moto, pero no fue detenido formalmente.

Las autoridades continuaron las investigaciones y descubrieron que la turista no era la única víctima de la pareja criminal. Durante un procedimiento, incautaron 10 celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y los documentos de la moto.

