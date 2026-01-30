Venezolana embarazada perdió a su bebé tras brutal agresión de su novio en Chile

Una joven venezolana que estaba embarazada perdió a su bebé luego de un brutal ataque perpetrado por su novio en Santiago de Chile. El hombre huyó de la escena del crimen y recibió un disparo durante su escape.

Los hechos se dieron en la madrugada del martes en el sector de la calle Santa Inés de la comuna Quinta Normal. De acuerdo a las investigaciones, la joven fue víctima de un intento de asesinato por parte de su pareja, también venezolano.

El mayor Daniel Barrera Varela, comisario de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, confirmó al medio BioBio que el feto falleció producto del brutal ataque. Sin embargo, la joven no presentó lesiones que comprometieran su vida.

«El individuo había agredido a su pareja de la misma nacionalidad, propinándole distintas lesiones con un arma blanca, lo que desafortunadamente originó que la mujer, que mantenía una gestación de cuatro meses, haya perdido al bebé que tenía en su vientre», dijo.

EL HOMBRE FUE DETENIDO

Las autoridades indicaron que el hombre escapó del departamento y luego ingresó a otra vivienda, en donde pretendía cometer un robo. El propietario se percató de lo que ocurría y se defendió con un arma de fuego.

«Desafortunadamente, para el propietario del domicilio, este individuo le arrebata el arma de fuego, con la que posteriormente lo hiere con un disparo», relató el oficial.

Pocos minutos después, funcionarios de seguridad capturaron al sospechoso en plena vía pública. El hombre ahora podría enfrentar cargos por femicidio frustrado contra su pareja, homicidio frustrado contra el vecino y robo en lugar habitado.

Un vecino de la zona aseguró que el hombre «estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicotrópica». «No fue afectada su capacidad física luego de la lesión por arma de fuego que le propinó el propietario del domicilio», agregó.