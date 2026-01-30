Tragedia aérea en Colombia: Filtraron los últimos mensajes enviados desde la avioneta que se estrelló

Mientras que la sociedad colombiana se mantiene de luto por el accidente de una avioneta de la aerolínea Satena, en el que murieron 15 personas, este jueves trascendieron nuevos detalles sobre el siniestro y la última conversación de los pilotos.

La avioneta despegó a las 11:42 de la mañana de la ciudad de Cúcuta y debía aterrizar en Ocaña a las 12:05 del mediodía. No obstante, se perdió el contacto con el radar en una zona rural entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en Norte de Santander.

El medio El Colombiano tuvo acceso a la última conversación que tuvo el piloto con la torre de control. Antes de desaparecer del radar, el capitán de la avioneta informó que estaba «listo para iniciar el descenso».

Como es habitual, la torre autorizó la maniobra; «Descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña». El piloto luego dijo que llamaría cuando se acercara al aeropuerto y confirmó un «descenso a discreción».

Este fue el último mensaje enviado por el piloto, puesto que no se reportó cuando estaba a 10 millas del aeropuerto. En este punto fue cuando se activaron las alarmas por la desaparición de la avioneta.

RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS

Las autoridades rescataron en la madrugada de este jueves los cuerpos de las 15 víctimas del accidente. Organismos de emergencia llegaron a la zona donde se estrelló la avioneta y pusieron en marcha las averiguaciones preliminares.

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó avances en las averiguaciones. «Tenemos hipótesis preliminares, pero no puedo referenciarlas en el momento», acotó.

Una delegación oficial con especialistas de Satena y funcionarios de Aerocivil llegaron esta mañana a la escena del accidente. Los investigadores recuperaron la caja negra y la grabadora de datos, que revelarán las circunstancias en las que la avioneta se estrelló.