Venezolana ahogó a su bebé en una playa de España, revelaron el oscuro motivo detrás del crimen

Organismos de seguridad en Las Palmas, España, detuvieron a una venezolana a la que acusan de matar a su bebé de 20 meses de nacido, ahogándolo en el mar.

Aproximadamente a las 10 de la noche, vecinos de un pequeño pueblo pesquero en la zona vieron a la mujer deambulando, aparentemente desorientada con una bebé en brazos. Cuando vieron a la pequeña notaron que estaba completamente empapada y con aparentes síntomas de ahogamiento.

Hasta el lugar llegaron funcionarios policiales. Los agentes encontraron a la madre junto al bebé en las inmediaciones de un centro comercial aledaño. La criatura se encontraba con un paro cardiorrespiratorio, por lo que de inmediato se la arrebataron a su madre y comenzaron a hacer maniobras de reanimación hasta que se personó el servicio de emergencias del Gobierno de Canarias.

Posteriormente, trasladaron a la menor a un centro de salud, donde la declararon muerta, según informó El País.

La mujer quedó privada de libertad y a disposición del juzgado correspondiente, que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que la venezolana tiene 29 años y había llegado hace unos siete meses a la isla con su hija.

La detenida declaró ante el juez que caminó con la niña hasta el paseo marítimo, se adentró en la playa y «sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla en uno de los charcos (que forman las mareas), donde el agua le cubría por debajo de las rodillas».

El juez concluyó que la acusada debe rendir cuentas a la justicia por un delito de asesinato con alevosía que podría acarrear una condena de cadena perpetúa revisable.