Revelaron la primera foto de Edmundo González tras su operación, esto se sabe sobre su salud

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, ha denunciado este sábado que "no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas" por el régimen venezolano.
Foto: Archivo

El líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, aseguró este lunes que mantiene su agenda de trabajo tras ser operado la semana pasada para «reparar un hueso roto».

«Mantengo mi agenda de trabajo y la coordinación permanente con mi equipo y con distintos actores de la sociedad venezolana, mientras continúo cuidando mi salud», indicó.

Lo que dijo Tarek William Saab sobre posibles órdenes de captura contra Machado y González
«Lugares épicos»: El video viral del bloguero británico que recorrió todos los estados de Venezuela
Escándalo en Colombia: Controladores aéreos ayudarían a pasar aviones repletos de cocaína

A través de sus redes sociales, Edmundo González publicó las primeras fotografías de él ya recuperándose tras la intervención quirúrgica.

«Es en los momentos exigentes cuando se pone a prueba nuestro compromiso», expresó.

LA OPERACIÓN DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Edmundo González Urrutia fue sometido el pasado jueves a una operación. La información fue confirmada en la cuenta de vocería de su equipo de trabajo.

«La intervención quirúrgica practicada a Edmundo González Urrutia se realizó con éxito. El procedimiento transcurrió según lo previsto», indicaron en un comunicado.

Asimismo, señalaron que el político se encontraba en proceso de recuperación, por lo que está «bajo observación médica y en buen estado».

«Edmundo agradece profundamente las numerosas muestras de preocupación, solidaridad y afecto recibidas en las últimas horas desde Venezuela y desde distintos lugares del mundo. Conforme avance su recuperación y siguiendo las indicaciones de su equipo médico, retomará progresivamente sus actividades. Mantendremos informada a la opinión pública sobre su evolución», acotaron ese día.

