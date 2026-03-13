«Veneca, lárgate a tu país»: Venezolana denunció actos de xenofobia por parte de un colector de transporte público en Perú

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Una migrante venezolana en Lima, Perú, denunció que fue víctima de un acto de xenofobia en una unidad de transporte público a manos de un colector.

«Yo tengo actualmente ocho años en Perú y nunca me había pasado lo que me pasó hoy. Fui víctima de un acto de xenofobia de un trabajador de la empresa Huascar», denunció en un video divulgado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, precisamente el Día Internacional de la Mujer.

«Un cobrador me exigía el doble del pasaje, viviendo yo a cinco minutos de donde venía en mi centro de labores, le dije que no, porque ellos como transportistas formales tienen la posibilidad de tener su gasolina a precio normal, lo cual el joven me dice a mí: ‘Qué reclama veneca de m… lárgate a tu país’. Me dijo ‘Gorda de M….., lárgate a tu país'», denunció.

En este sentido, la migrante venezolana destacó lo malo que la hizo sentir esto. «Yo le respondí ‘Yo sí soy gorda, acaso tú no tienes familia gorda ¿Eso es ser malo?’  y en eso otros pasajeros que iban en el carro me dijeron ‘vete a tu país veneca’ y muchas cosas. Yo me siento mal, tengo una crisis de nervios. Ellos tienen que pagar todo el acto de xenofobia que me hicieron».

«De verdad fue demasiado. Yo me ofendí, me sentí mal, estoy nerviosa porque hasta de golpearme me dijo al oído. ¿En qué estamos en esta sociedad? Necesito su apoyo porque no pueden seguir maltratando a la gente», concluyó.

Aunque la unidad está plenamente identificada hasta ahora organismos en defensa de la mujer en Perú no se han pronunciado al respecto.

