VACACIONES MORTALES: Cinco turistas alemanes fallecieron mientras escalaban los Alpes italianos

Cinco turistas alemanes fallecieron este sábado cuando una avalancha de nieve los cubrió cuando escalaban una montaña de los Alpes italianos, donde pasaban sus vacaciones.

Los turistas intentaban llegar a la Cima Vertana, ubicada en el macizo de Ortler, de la cordillera alpina en el Tirol del Sur. Entre las víctimas, destaca la presencia de una joven de 17 años, de acuerdo al reporte de los servicios de rescate italianos.

La tragedia ocurrió a unos 3.200 metros de altitud y la alarma se activó poco antes de las 4pm (hora local) y se emplearon dos helicópteros de rescate, bomberos y los equipos de Rescate Alpino.

El mismo informe detalla que primero fueron hallados sin vida tres de los turistas alemanes, mientras que en la mañana del domingo aparecieron los cuerpos de un hombre y su hija de 17 años que estaban desaparecidos tras la tragedia.

SE HABÍAN SEPARADO EN DOS GRUPOS

Las cinco víctimas viajaban juntas, pero se habían separado en dos grupos mientras ascendían la cara norte de la Cima Vertana, de acuerdo a lo reseñado por el medio español, Ok Diario.

El primer grupo de montañistas estaba formado por tres personas y «fue completamente arrastrado por la masa nevada». Los primeros tres cuerpos sin vida fueron recuperados durante la madrugada. Las víctimas eran dos hombres y una mujer de entre 30 y 50 años.

El segundo grupo estaba compuesto por cuatro alpinistas alemanes. Dos de sus integrantes lograron ponerse a salvo antes de ser alcanzados por la avalancha y pudieron avisar a los servicios de emergencias.

Los otros dos miembros del grupo, eran el hombre y la joven de 17 años, cuyos cuerpos fueron encontrados la mañana de este domingo.

En un principio habían sido dadas por desaparecidas y se activó una búsqueda con apoyo de un helicóptero y drones. La misma estuvo coordinada por la estación de Rescate Alpino Solda.