Ataque con cuchillo en un tren dejó al menos 11 heridos en Reino Unido, dos personas fueron detenidas

Un ataque con cuchillo dentro de un tren que viajaba de Doncaster a Londres, en Reino Unido, dejó la noche del sábado al menos 11 personas heridas, dos de ellas de gravedad, hecho que además condujo a la detención de dos sospechosos.

Según las últimas informaciones, los 11 lesionados recibieron atención en hospitales, pero dos de ellos están en condición potencialmente mortal.

La policía británica dijo que los dos detenidos son dos hombres de 30 años aproximadamente. Asimismo, aseguró que no hay nada que sugiera que se trató de un ataque terrorista.

Un testigo afirmó que la policía utilizó una pistola Taser contra uno de los perpetradores del ataque en el tren. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, precisó que el hecho era «espantoso» y «profundamente preocupante».

DETALLES DEL ATAQUE

Los pasajeros señalaron que al menos una persona que blandía un cuchillo comenzó a apuñalar a las personas en el tren tras pasar por Peterborough en Cambridgeshire.

De acuerdo con la BBC, el incidente duró entre 10 y 15 minutos. Los testigos indicaron que el ataque con cuchillo se suscitó en la parte trasera del tren.

Entre tanto, el superintendente John Loveless, de la Policía de Transporte británica, afirmó que dos ciudadanos británicos quedaron bajo arresto. Son de 32 y 35 años y están bajo sospecha de intento de asesinato.

La policía agregó que el hombre de 32 años es un ciudadano británico afrodescendiente. El de 35 años, entre tanto, es un ciudadano británico de ascendencia caribeña.

Las autoridades todavía no han revelado sus identidades y están detenidos en comisarías separadas para someterlos a interrogatorios.

El rey Carlos emitió un comunicado donde dijo que él y la reina Camila extendieron su «más sentido pésame» a los afectados y sus seres queridos.

«Mi esposa y yo estábamos realmente horrorizados y conmocionados al enterarnos del terrible ataque con cuchillo que tuvo lugar a bordo de un tren en Cambridgeshire anoche», acotó.