VIDEO VIRAL: Así comenzó el incendio que arrasó un bar en Suiza y deja decenas de fallecidos

Con el paso de las horas se van conociendo imágenes y detalles del devastador incendio que arrasó con un bar en Suiza y ha dejado decenas decenas de fallecidos y heridos.

Autoridades de Suiza ya han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este jueves en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, reseñó la agencia de noticias EFE.

Mientras tanto, algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

🇨🇭| Momento exacto de cómo se desató el incendio mortal en un bar de Suiza Se informa que aproximadamente 40 personas murieron y 100 resultaron heridas tras el accidente, y que las víctimas no pueden ser identificadas debido a las graves quemaduras que sufrieron. pic.twitter.com/N4wruLCObq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 1, 2026

GOBIERNOS OFRECEN AYUDA

El Gobierno de Suiza dijo este jueves que ha recibido múltiples llamadas de condolencia y solidaridad de gobiernos tras el incendio de un bar en una famosa localidad de esquí en los Alpes suizos que ha causado decenas de muertos y un centenar de heridos y precisó que varios de ellos se han ofrecido recibir a heridos con quemaduras muy graves y extendidas.

«Algunos de ellos van colaborar con Suiza para recibir a quienes han sufrido quemaduras muy graves, pues estas personas necesitan ser atendidas muy rápidamente», declaró el presidente de la confederación, Guy Parmelin, tras inspeccionar el área del siniestro.

Las autoridades han hablado hasta ahora de un centenar de heridos y «decenas de muertos», que según varias fuentes no oficiales podrían ser unos cuarenta.

Parmelin no precisó qué gobiernos se han ofrecido a recibir a las víctimas ni cuantas serán trasladas al extranjero.

En la misma breve comparecencia ante los medios, aseguró que el gobierno hará todo lo necesario para asistir a las víctimas del incendio ocurrido en el popular bar, concurrido sobre todo por adolescentes y jóvenes.

‘Vamos a hacer todo lo necesario para que todo se desarrolle de la manera más rápida y eficaz. Hoy nuestras oraciones se dirigen a todos aquellos que han vivido este drama», dijo Parmelin.

Advirtió igualmente de que «no hay que subestimar (el tiempo y la dificultad) lo relacionado con el proceso de identificación. Para una familia, no saber si su hijo está en el hospital o ha fallecido es extremadamente difícil», señaló.