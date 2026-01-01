Mundo

VIDEO VIRAL: Así comenzó el incendio que arrasó un bar en Suiza y deja decenas de fallecidos

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
VIDEO VIRAL: Así comenzó el incendio que arrasó un bar en Suiza y deja decenas de fallecidos
VIDEO VIRAL: Así comenzó el incendio que arrasó un bar en Suiza y deja decenas de fallecidos

Con el paso de las horas se van conociendo imágenes y detalles del devastador incendio que arrasó con un bar en Suiza y ha dejado decenas decenas de fallecidos y heridos.

Autoridades de Suiza ya han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este jueves en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

Leer Más

Así es »la cárcel más grande de América» inaugurada por Bukele en El Salvador, en la inmensa obra entran 40.000 pandilleros
Tormenta eléctrica en India: Cayeron 61.000 rayos en dos horas y 12 personas murieron
En Chile: Adolescente murió tras pelea callejera, fue apuñalado en múltiples ocasiones

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, reseñó la agencia de noticias EFE.

Mientras tanto, algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

GOBIERNOS OFRECEN AYUDA 

El Gobierno de Suiza dijo este jueves que ha recibido múltiples llamadas de condolencia y solidaridad de gobiernos tras el incendio de un bar en una famosa localidad de esquí en los Alpes suizos que ha causado decenas de muertos y un centenar de heridos y precisó que varios de ellos se han ofrecido recibir a heridos con quemaduras muy graves y extendidas.

«Algunos de ellos van colaborar con Suiza para recibir a quienes han sufrido quemaduras muy graves, pues estas personas necesitan ser atendidas muy rápidamente», declaró el presidente de la confederación, Guy Parmelin, tras inspeccionar el área del siniestro.

Las autoridades han hablado hasta ahora de un centenar de heridos y «decenas de muertos», que según varias fuentes no oficiales podrían ser unos cuarenta.

Parmelin no precisó qué gobiernos se han ofrecido a recibir a las víctimas ni cuantas serán trasladas al extranjero.

En la misma breve comparecencia ante los medios, aseguró que el gobierno hará todo lo necesario para asistir a las víctimas del incendio ocurrido en el popular bar, concurrido sobre todo por adolescentes y jóvenes.

‘Vamos a hacer todo lo necesario para que todo se desarrolle de la manera más rápida y eficaz. Hoy nuestras oraciones se dirigen a todos aquellos que han vivido este drama», dijo Parmelin.

Advirtió igualmente de que «no hay que subestimar (el tiempo y la dificultad) lo relacionado con el proceso de identificación. Para una familia, no saber si su hijo está en el hospital o ha fallecido es extremadamente difícil», señaló.

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Buscan a sujeto que habría causado incendio en puesto de fuegos artificiales en Yaracuy, hay cuatro heridos
Sucesos
¿No te gusta hacer ejercicio? Estos cinco hábitos pueden cambiar tu metabolismo sin necesidad de ir al gimnasio
Esta es la razón por la que nos cuesta cumplir nuestras metas de Año Nuevo
Tendencias
Un 31Dic de luto: Cinco muertos en accidentes de moto en Yaracuy en apenas 24 horas
Sucesos