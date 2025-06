Uno a uno: Estos son los requisitos que necesitan los venezolanos para tramitar una visa de turismo para Perú

El Consulado de Perú explicó los requisitos que deben cumplir los venezolanos para poder tramitar una visa de turismo que les permita ingresar al país.

«Los ciudadanos venezolanos o extranjeros con residencia en Venezuela que desean visitar al Perú por una corta estancia, requieren visa de turista por medio de citas únicamente. Esta calidad migratoria no admite el propósito de inmigración, residencia permanente o desarrollo de actividades remuneradas», indicó.

Asimismo, la sede diplomática acotó que una vez otorgada la visa, la persona deberá usarla dentro de los primeros seis meses de haberse emitido, en caso contrario, la misma caducará.

«La visa de turismo le concede una permanencia de 183 días continuos o acumulados en el plazo de un año, por múltiples entradas», apuntó.

Además, se detalla que el documento tiene un costo de 30 dólares. «El pago de la tasa no implica el otorgamiento de la visa, este pago no es reembolsable ni transferible. El Consulado General se reserva los motivos por los cuales su solicitud de visa no califica», señaló.

¿QUÉ REQUISITOS SE NECESITAN PARA VIAJAR A PERÚ?

De acuerdo a lo reseñado en la página del Consulado de Perú, los requisitos son:

Pasaporte ordinario vigente, por vencer o vencido. Certificado de antecedentes penales venezolanos apostillado, para los mayores de 18 años residentes en Venezuela. Certificado de antecedentes penales del país de residencia permanente, para los mayores de 18 años residentes en terceros Estados. Copia de la Cédula de Identidad Documentos que acrediten solvencia económica (extractos bancarios de los últimos 3 meses) para cubrir los pasajes y costos de la estadía en Perú. Una fotografía a color tamaño pasaporte. Pasaje de ida y vuelta al Perú, así como reserva de hotel. Formulario (DGC 005)

«Los ciudadanos venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte del Mercosur o la Comunidad Andina, aun cuando cuenten con carnet de extranjería o documento equivalente, requieren pasaporte y visa para ingresar al Perú», indicó el Consulado.

Sin embargo, los venezolanos que tengan residencia permanente en países que forman parte de Alianza del Pacífico, portadores de carné de extranjería o documentos equivalente, «están exonerados de visa para ingresar al Perú».

Para solicitar una cita para trámite de visa en Bogotá, por ejemplo, deberá de remitir un correo a [email protected] con los requisitos antes mencionados.

En caso la visa sea pre-aprobada, se remitirá las fechas tentativas para que el solicitante se acerque a las oficinas del Consulado General de Perú en Bogotá, Colombia.

En la fecha y hora aprobada, el solicitante deberá presentar la documentación en original y puede tener una entrevista personal con el Cónsul peruano.