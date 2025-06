EN CLAVES: Las ocho excepciones a las que podrán aplicar los venezolanos con visa para ingresar a los EEUU

Luego de la suspensión del ingreso de venezolanos con visa a los Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump, la Casa Blanca aclaró a través de un comunicado que la medida contará con varias excepciones.

«La suspensión y limitación de la entrada no se aplicará a cualquier residente permanente legal de los Estados Unidos», detalló la Casa Blanca.

¿QUÉ OTRAS PERSONAS NO SE VERÁN AFECTADAS POR LA MEDIDA?

Cualquier persona con doble nacionalidad cuando el individuo esté viajando con un pasaporte emitido por un país no designado como tal. Cualquier ciudadano extranjero que viaje con una visa de no inmigrante válida en las siguientes clasificaciones: A-1, A-2, C-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 o NATO-6 Atletas o miembros de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñan un papel de apoyo necesario y familiares inmediatos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante, según lo determine el Secretario de Estado. Visa de inmigrante para familiares inmediatos (IR-1/CR-1, IR-2/CR-2, IR-5) con evidencia clara y convincente de identidad y relación familiar (por ejemplo, ADN). Adopciones (IR-3, IR-4, IH-3, IH-4); Visas especiales de inmigrante para empleados del Gobierno de los Estados Unidos Se podrán hacer excepciones a la suspensión y limitación de entrada para ciertas personas cuyo viaje la Fiscal General determine, a su discreción, favorecería un interés nacional crítico de los Estados Unidos que involucra al Departamento de Justicia, incluso cuando deban estar presentes para participar en procedimientos penales como testigos. Estas excepciones serán establecidas únicamente por la Fiscal General, o su designado, en coordinación con el Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Nacional. Se podrán hacer excepciones a la suspensión y limitación de entrada para las personas cuyo viaje el Secretario de Estado considere, a su discreción, redundaría en interés nacional de los Estados Unidos. Estas excepciones serán hechas únicamente por el Secretario de Estado o su designado, en coordinación con el Secretario de Seguridad Nacional o su designado.

LA VISA EN EEUU

Yesenia Iacona, abogada migratoria, acotó que esta no es una prohibición total para todos los venezolanos.

«De acuerdo a la lectura del documento, aunque tiene varias ambigüedades, se indica que las personas que ya tienen una visa y que están fuera del país no debería de afectar la medida. Eso deja una laguna de que si no tengo visa y estoy fuera del país ya ni siquiera puedo aplicar a una de las visas que salen allí que son de no inmigrantes», acotó en entrevista con Circuito Éxitos

Incluso destaca que «las visas que ya están emitidas no serán revocadas. Pero si el 9 de junio vas a un consulado a pedir una visa definitivamente no te lo van a dar».

Es decir, los venezolanos con visas aprobadas antes del 9 de junio de 2025, fecha en la que entra en vigor la medida, podrían ingresar a los EEUU.

Foro: ¿Venezolanos con visa podrán o no entrar a Estados Unidos luego de la decisión de la administración de Donald Trump? https://t.co/4NlXk5ARoy pic.twitter.com/1bFwu9yH6m — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) June 5, 2025

Por su parte, el abogado Arturo Bravo apuntó que las personas que se encuentran dentro de EEUU «entiendo que pueden estar allí el tiempo que le concede la visa».

EL RESGUARDO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se trata de una medida para resguardar la seguridad de su país. «Como Presidente, debo actuar para proteger la seguridad nacional y el interés nacional de Estados Unidos y su pueblo. Mantengo mi compromiso de colaborar con los países dispuestos a cooperar para mejorar los procedimientos de intercambio de información y gestión de identidad, así como para abordar los riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública».

«Los ciudadanos de algunos países también presentan un riesgo significativo de permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido por sus visas. Lo que aumenta la carga para los departamentos de inmigración y aplicación de la ley del país y, a menudo, agrava otros riesgos relacionados con la seguridad nacional y la seguridad pública», indicó.

Además, señaló que en un futuro evaluarán nuevamente esta medida de acuerdo a los avances que obtengan. «Hasta que los países con deficiencias identificadas las aborden, miembros de mi Gabinete han recomendado ciertas restricciones y limitaciones condicionales», añadió.