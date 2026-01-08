Unión Europea podría evaluar la posibilidad de levantar sanciones contra Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, asomó la posibilidad de que la Unión Europea levante las sanciones en contra de Delcy Rodríguez.

Actualmente sobre Rodríguez pesan sanciones que le prohíben la entrada en la UE. Dichas sanciones están vigentes desde junio de 2018 y están previstas hasta enero de 2027 con posibilidad de extensión, según dijo en declaraciones a ‘La Sexta’.

Albares recordó que «tenemos una norma no escrita, pero una norma que solemos establecer, y es que nunca» se incluye en los paquetes de sanciones al presidente de un país para poder «mantener siempre un diálogo abierto», lo que explica que Maduro no estuviera entre los sancionados.

«Así que tendremos de nuevo todos los europeos que volvernos a plantear esa situación», señaló. Además, destacó que siempre pueden haber excepciones como la que recibió la propia Rodríguez cuando la autorizaron a viajar a Bruselas para participar en la cumbre entre la UE y la CELAC en julio de 2023.

«Entró perfectamente, no solamente en el territorio de la Unión Europea y en Bruselas sino en el propio edificio del Consejo y estuvo representando a Venezuela», destacó de acuerdo a lo reseñado por Europa Press.

Asimismo, comentó el motivo de las sanciones interpuestas por el organismo. «Las sanciones son un instrumento para conseguir un fin, no un fin en sí mismo. Lo que nosotros queremos no es que las sanciones duren, sino que desaparezcan lo antes posible porque querrá decir que la causa que las generó desapareció», puntualizó.

«Si el nuevo Gobierno de Venezuela da pasos en la dirección que nosotros deseamos deberían de desaparecer y yo me alegraré mucho de ello y seré el primero en solicitarlo, porque España siempre va a estar al lado de los pueblos hermanos de América Latina», aseveró.