Gustavo Petro habló con Delcy Rodríguez, estas fueron las propuestas que le hizo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a Delcy Rodríguez a Colombia para establecer un diálogo con su gobierno encargado.

El mandatario colombiano hizo referencia a los contactos sostenidos con Estados Unidos, en particular a una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. En este sentido, indicó que aún está pendiente una reunión en la Casa Blanca y que, de manera paralela, decidió comunicarse con la dirigente venezolana.

“No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy Rodríguez. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia”, expresó el jefe de Estado colombiano.

LEA TAMBIÉN: TRUMP REVELÓ LO QUE HABLÓ CON PETRO TRAS LLAMADA TELEFÓNICA EN MEDIO DE LA CRISIS VENEZOLANA

«Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca», añadió.

🇨🇴🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro dice que hace dos días habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar”, dijo. pic.twitter.com/Rh9rRxKV2Q — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 8, 2026

Durante el mismo pronunciamiento, el presidente también se refirió a su comunicación con Donald Trump, señalando que el diálogo con Washington se mantiene activo. Indicó que, tras ese contacto, se confirmó la disposición de ambas partes para continuar conversando en un encuentro presencial.

El jefe de Estado agregó detalles adicionales sobre esa eventual reunión y sobre los mecanismos de seguridad que, según dijo, acompañarían un encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos. En ese punto, reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo fuera del país.

“Habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Si es a hablar, yo voy a donde sea”, afirmó Petro, al insistir en la importancia de mantener canales abiertos de comunicación diplomática.