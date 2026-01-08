Mundo

Gustavo Petro habló con Delcy Rodríguez, estas fueron las propuestas que le hizo

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a Delcy Rodríguez a Colombia para establecer un diálogo con su gobierno encargado.

El mandatario colombiano hizo referencia a los contactos sostenidos con Estados Unidos, en particular a una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. En este sentido, indicó que aún está pendiente una reunión en la Casa Blanca y que, de manera paralela, decidió comunicarse con la dirigente venezolana.

Leer Más

VIRAL: El impactante aterrizaje forzoso de un avión en esta paradisíaca isla caribeña
¿Cuál es el panorama de la Vinotinto para ir al mundial? Habló Fernando Batista tras la derrota ante Uruguay
Así son los 2.000 nuevos carros iraníes que llegaron al país, la venta será por código QR

“No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy Rodríguez. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia”, expresó el jefe de Estado colombiano.

LEA TAMBIÉN: TRUMP REVELÓ LO QUE HABLÓ CON PETRO TRAS LLAMADA TELEFÓNICA EN MEDIO DE LA CRISIS VENEZOLANA

«Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca», añadió.

Durante el mismo pronunciamiento, el presidente también se refirió a su comunicación con Donald Trump, señalando que el diálogo con Washington se mantiene activo. Indicó que, tras ese contacto, se confirmó la disposición de ambas partes para continuar conversando en un encuentro presencial.

El jefe de Estado agregó detalles adicionales sobre esa eventual reunión y sobre los mecanismos de seguridad que, según dijo, acompañarían un encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos. En ese punto, reiteró su disposición a participar en espacios de diálogo fuera del país.

“Habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles. Si es a hablar, yo voy a donde sea”, afirmó Petro, al insistir en la importancia de mantener canales abiertos de comunicación diplomática.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rusia protesta por intercepción del petrolero ‘Marinera’ por parte de Estados Unidos
Mundo
Rodríguez
Unión Europea podría evaluar la posibilidad de levantar sanciones contra Delcy Rodríguez
Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 26 de diciembre, que los objetivos del Estado Islámico atacados por las fuerzas estadounidenses en el noroeste de Nigeria fueron “diezmados”, en una operación que describió como “poderosa y letal”.  
¿Tiene pensado viajar a Venezuela? Esto fue lo que respondió Trump
EEUU