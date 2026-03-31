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Una pelea y una amenaza, los escalofriantes detalles que salieron a la luz sobre estudiante que mató a compañero en Argentina

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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A pesar de que autoridades educativas habían dicho que el adolescente de 15 años que asesinó a otro de 13 en su propia escuela en Argentina no tenía antecedentes de violencia, un compañero reveló que la semana pasada había peleado con otro alumno, lo que habría desencadenado el episodio de violencia.

«El loco mató un nene que iba a primero. Primero le pega el tiro en la espalda y el loco se va agarrando la espalda; le tiró otro y lo mató», relató el joven que se encontraba en la escuela al momento de lo ocurrido.

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Asimismo, reveló que ya había un breve indicio de lo que podía pasar y una amenaza previa. «Quería matar a uno de sus compañeros del curso con los que se había peleado la semana pasada, dijo que le daba para matar, no sé qué, y después quería matar a todo su curso», señaló.

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En este sentido, indicó que cómo el principal objetivo del tirador siempre llega tarde, el atacante empezó a dispararle al resto de los estudiantes. «Quería matar a todos».

Con esta versión coincidió la hermana de uno de los estudiantes, reseñó el medio argentino Crónica.

Una hipótesis que ha circulado con fuerza en redes sociales apunta a que el atacante sufría de acoso escolar.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como un compañero lo graba mientras que otro le patea la silla sin motivo aparente. Todas estas imágenes ya están en manos de las autoridades que siguen con la investigación.

 

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