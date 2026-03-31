Mundo

EN VIDEO: El brutal castigo que dieron campesinos a un funcionario en Perú por reunirse con Keiko Fujimori

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Un subprefecto, llamado Fredy Condori Yucra, sufrió un brutal castigo en manos de grupos campesinos en la localidad de Puno, en Perú, luego de que se reunió con la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Contents

Medios peruanos difundieron las imágenes del castigo. Yucra, que se desempeñaba como subprefecto del distrito de Macarí, provincia de Melgar, fue abordado por grupos campesinos de la zona en el centro de la localidad.

Leer Más

Italia
Italia exhortó al gobierno de Maduro «garantizar la asistencia consular a los detenidos italianos en Venezuela»
TRAGEDIA EN BRASIL: Violento choque de lancha con el muelle de un río dejó al menos seis muertos y tres heridos
EN VIDEO: Migrante africano saltó en parapente desde Marruecos para llegar a España, pero todo salió mal

La jefa comunitaria reclamó a Yucra por participar, junto a otros políticos, en una actividad con Fujimori. Una vez condenó al subprefecto, recordó que Fujimori apoyó la represión de las protestas en 2022 y 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte.

«Me mintió. Me dijo que usted había dejado su cargo el primero de enero de este año y ya no era subprefecto. (…) No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que usted está en su conciencia», dijo la mujer.

EL CASTIGO DE CONDORI

Luego de reclamarme por sus actos, la mujer le pidió a Yucra que hiciera una serie de ejercicios en el suelo de la plaza de Macarí. Por ejemplo, hizo saltos de rana decenas de veces y después fue obligado a hacer flexiones.

Por si fuera poco, la mujer le propinó a Yucra varios latigazos mientras hacía los ejercicios. «Para mí no es, no está lo correcto que usted ha actuado», señaló, a la vez que acusaba a Yucra de dejar mal a la población de Macarí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: LA ESPELUZNANTE EXPLOSIÓN DEL MOTOR DE UN AVIÓN EN PLENO VUELO, LOS PASAJEROS ATERRORIZADOS GRABARON TODO

Tras concluir la agresión, la mujer le exigió a Yucra que abandonara la plaza. «Usted se merece eso. Yo no lo quisiera ver. Retírese educadamente», concluyó.

El suceso se viralizó en redes sociales y generó indignación entre los internautas, quienes condenaron la agresión a Yucra. Mientras tanto, los campesinos de Macarí exigen que el subprefecto renuncie a su cargo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), con sede en Miami (EEUU), inició un censo dirigido tanto a civiles como a militares y policías venezolanos que viven fuera del país.  
Comenzó censo de civiles y militares venezolanos exiliados para «visibilizar la magnitud de la diáspora»
EEUU
Semana Santa 2026: La importante cantidad de vuelos que esperan en la isla de Margarita
Venezuela
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria en California tras ordenar el retiro inmediato de varios chocolates comercializados por la empresa Gear Isle, luego de detectar que contenían sildenafilo y tadalafilo, dos fármacos utilizados en tratamientos para la disfunción eréctil.  
Los chocolates ‘contaminados con componentes de Viagra’ que provocaron toda una emergencia sanitaria
EEUU