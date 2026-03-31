EN VIDEO: El brutal castigo que dieron campesinos a un funcionario en Perú por reunirse con Keiko Fujimori

Un subprefecto, llamado Fredy Condori Yucra, sufrió un brutal castigo en manos de grupos campesinos en la localidad de Puno, en Perú, luego de que se reunió con la candidata presidencial Keiko Fujimori.

Medios peruanos difundieron las imágenes del castigo. Yucra, que se desempeñaba como subprefecto del distrito de Macarí, provincia de Melgar, fue abordado por grupos campesinos de la zona en el centro de la localidad.

La jefa comunitaria reclamó a Yucra por participar, junto a otros políticos, en una actividad con Fujimori. Una vez condenó al subprefecto, recordó que Fujimori apoyó la represión de las protestas en 2022 y 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte.

«Me mintió. Me dijo que usted había dejado su cargo el primero de enero de este año y ya no era subprefecto. (…) No es posible que una autoridad haga eso, porque primero es la población. Creo que usted está en su conciencia», dijo la mujer.

EL CASTIGO DE CONDORI

Luego de reclamarme por sus actos, la mujer le pidió a Yucra que hiciera una serie de ejercicios en el suelo de la plaza de Macarí. Por ejemplo, hizo saltos de rana decenas de veces y después fue obligado a hacer flexiones.

Por si fuera poco, la mujer le propinó a Yucra varios latigazos mientras hacía los ejercicios. «Para mí no es, no está lo correcto que usted ha actuado», señaló, a la vez que acusaba a Yucra de dejar mal a la población de Macarí.

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Tras concluir la agresión, la mujer le exigió a Yucra que abandonara la plaza. «Usted se merece eso. Yo no lo quisiera ver. Retírese educadamente», concluyó.

El suceso se viralizó en redes sociales y generó indignación entre los internautas, quienes condenaron la agresión a Yucra. Mientras tanto, los campesinos de Macarí exigen que el subprefecto renuncie a su cargo.