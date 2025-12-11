Mundo

Una heroína sin capa: Mujer arriesgó su propia vida para salvar a sus perritos durante un voraz incendio

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
perritos

Una mujer en Filipinas arriesgó su propia vida para salvar a sus tres perritos, antes de lograr salir desde el segundo piso de un edificio que estaba en llamas.

Un video publicado en redes sociales muestra a la mujer identificada como Eimeilee Maningo, quien no dudó ni un segundo en priorizar a los perros por sobre su propia seguridad.

La mujer aparece en las imágenes rescatando de forma heroica a los perritos durante el aterrador incendio que estalló en un edificio en la ciudad de Mandaue, Cebú, Filipinas.

El incendio se produjo el miércoles, 10 de diciembre, y rápidamente llenó el edificio de un humo espeso y oscuro. Maningo y los perros quedaron atrapados. Afortunadamente, la estructura tenía un balcón, por lo que se aferró a el mientras que las llamas y el humo avanzaban a cada segundo.

LEA TAMBIÉN: CONMOCIÓN EN ESPAÑA: HALLAN CUERPO DE UN NIÑO VENEZOLANO CON SIGNOS DE TORTURA Y ABUSO, DETUVIERON A SU MADRE Y PADRASTRO

En el video viral, Maningo levantó y arrojó con cuidado a las mascotas hacia las personas que esperaban bajo el balcón, asegurándose de que cada perro estuviera a salvo. No obstante, en un momento dado, pareció que sus posibilidades de sobrevivir se reducían a medida que el humo la cubría y las llamas se acercaban. 

Sin embargo, un escuadrón de bomberos llegó justo a tiempo y le proporcionó una escalera por la que pudo bajar. Informes posteriores confirmaron que se encontraba estable tras el incidente.

Los testigos dijeron que Maningo nunca se apresuró a salvar su propia vida y se concentró únicamente en los perros primero.

La fundación con sede en Filipinas, Animal Kingdom Foundation, elogió a Maningo en una publicación de Facebook, escribiendo: «Ella eligió el amor sobre el miedo. Cuando se desató el incendio, se negó a dejar a sus perros, demostrando que la familia no es solo con quienes vivimos, sino por quienes luchamos. ¡Felicitaciones a esta dueña de mascotas!»

