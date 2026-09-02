Una boda contra todo pronóstico: Novios desafiaron una inundación en Filipinas y se vuelven virales

Una pareja se ha vuelto viral en Filipinas luego de realizar su boda a pesar de que la iglesia se inundó debido a las fuertes lluvias que habían caído en el país en los últimos días.

Con el agua hasta las caderas, la novia entró a la iglesia con un ramo de flores blancas en la mano y un vestido blanco de hombros descubiertos.

Su nombre es Leian Lieza Galang, quien caminó con cautela pero a paso firme entre las turbias aguas marrones de la inundación dentro de la iglesia de San Juan Bautista en el pueblo de Hagonoy, al norte de Manila.

Mientras tanto, su novio identificado como Gilbert Chico la esperaba con gran orgullo en el altar. «No nos importó que la toga y el abrigo se mojaran», declaró el novio.

De acuerdo con medios locales la iglesia lleva cerca de un mes inundada. No obstante, todos quisieron apoyar a los novios cuando decidieron realizar la boda de todos modos.

Los novios llegaron juntos a bordo de un bicitaxi con chasis elevado, manteniendo sus ropas impecables antes de bajarse en el patio de la iglesia. Asimismo, previo a la boda tuvieron que modificar el vestido para acortar la cola por motivos de seguridad.

Al evento asistieron 15 invitados, quienes también se empaparon.