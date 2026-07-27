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UE envió 48 toneladas más de suministros para afectados por terremotos en Venezuela

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura

La Unión Europea (UE) envió un nuevo cargamento de 48 toneladas de suministros de emergencia a Venezuela para apoyar a la población afectada por los terremotos.

Los suministros de la Cruz Roja Española llegaron a Caracas gracias a un cuarto vuelo del Puente Aéreo Humanitario de la Unión Europea.

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«La UE sigue apoyando al pueblo venezolano y a los socios humanitarios que entregan ayuda donde más se necesita», acotó.

LA UE Y EL APOYO A VENEZUELA

A pocas horas de ocurrido los terremotos, la Comisión Europea desplegó equipos de rescate y otras formas de ayuda de emergencia. 

Hasta ocho Estados miembros —Chequia, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Alemania, Portugal y los Países Bajos— enviaron asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, con más de 520 efectivos movilizados entre bomberos, perros de rescate y personal médico.  

Italia sumó un equipo médico adicional, mientras Luxemburgo movilizó material para refugios, telecomunicaciones y energía.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, expresó su respaldo al país: «En estos momentos de gran tragedia y catástrofe, nos mantenemos al lado del pueblo de Venezuela. Agradezco a todos los Estados miembros su solidaridad y rapidez en el envío de bomberos, perros de rescate, personal médico y otras formas de ayuda. Venezuela no está sola», dijo en una declaración el pasado 26 de junio.  

Como parte de la respuesta, la UE también activó el servicio satelital Copernicus en modo de cartografía de emergencia, que ofreció imágenes geoespaciales gratuitas para apoyar labores de rescate y evaluación de daños. 

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