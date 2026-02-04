UE dice que la amnistía en Venezuela es «un paso significativo» para acabar con la represión

(EFE).- La Unión Europea celebró este miércoles la ley de amnistía que anunció la semana pasada el nuevo Gobierno de Venezuela y aseguró que «representa un paso significativo para acabar con la represión y avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales».

Además, la UE cree que la liberación de presos que han iniciado las autoridades venezolanas «debe continuar para que todos los presos políticos recuperen la libertad», señaló un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

También la UE afirmó que el cierre de El Helicoide «es un paso importante hacia el desmantelamiento de las estructuras utilizadas para la represión».

LA REFORMA JUDICIAL EN VENEZUELA

Aún así, la reforma judicial en Venezuela «es esencial para restaurar el Estado de derecho» en el país, apuntó el portavoz. Además, insistió en la postura de la UE de que «el único camino hacia la estabilidad» pasa por lograr «una gobernanza democrática».

Aseguró que la UE está lista para apoyar «un proceso pacífico e inclusivo hacia la restauración de la democracia» en Venezuela «con pleno respeto a los DDHH». Y que, si eso se produjera, los Veintisiete adoptarán «pasos concretos» respecto a su relación con el país.

Rodríguez anunció la semana pasada una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad.

La propuesta excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Según Rodríguez busca «reparar las heridas» que ha dejado la confrontación política en el país suramericano.

