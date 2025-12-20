UE comenzará a vigilar exención de visados de Venezuela y otros países latinos, este es el motivo

La Unión Europea (UE) anunció el viernes que incrementará la vigilancia sobre varios países latinoamericanos que actualmente no requieren visa para ingresar a su espacio, entre ellos Venezuela, debido al “alto número de peticiones de asilo infundadas”.

A partir del 30 de diciembre de 2025, entrará en vigor un nuevo Mecanismo de Suspensión de Visados. Según la Comisión Europea, este sistema será “más sólido y flexible” y permitirá a la UE “abordar mejor los retos relacionados con los regímenes de exención de visado”.

El mecanismo incorpora “nuevos motivos de suspensión” y establece “umbrales más bajos” para su activación.

El 8º Informe sobre el Mecanismo de Suspensión de Visados destacó que las solicitudes de asilo sin fundamento presentadas por ciudadanos exentos de visa “siguen representando un desafío significativo para algunos Estados miembros de la UE”. Bruselas advirtió que estas peticiones “suelen tener tasas de reconocimiento muy bajas, lo que supone una carga desproporcionada para los sistemas nacionales de asilo”.

SOLICITUDES DE VISA DE VENEZOLANOS, EN ALZA

En cuanto a las estadísticas de América Latina, el informe reveló que las solicitudes de ciudadanos venezolanos alcanzaron las 74.015 en 2024. Así, se continuó “una tendencia al alza constante”.

Los ciudadanos de Perú también mostraron un incremento, mientras que las cifras de colombianos, aunque disminuyeron, “siguen siendo preocupantes”. En este último rubro también están las de personas de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La Comisión Europea subrayó la importancia de mantener la integridad del sistema migratorio. “Para garantizar la sostenibilidad de las exenciones de visado, los viajes sin visado deben limitarse estrictamente a estancias cortas y no deben utilizarse indebidamente para presentar solicitudes de asilo en la UE”, dijo el bloque en un comunicado.

Aunque el informe reconoce los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos, les instó a “adoptar medidas adicionales para reducir el número de estancias excesivas y solicitudes de asilo infundadas presentadas por sus ciudadanos en la UE”.