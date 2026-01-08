Trump reveló lo que habló con Petro tras llamada telefónica en medio de la crisis venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en medio de la crisis entre ambos países y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Noticias Caracol reveló que Petro y Trump hablaron por más de 30 minutos. Fuentes de la Cancillería colombiana afirmaron que el diálogo tuvo un tono respetuoso y se enfocó en desescalar las tensiones diplomáticas.

Petro, aparentemente, reiteró la importancia del respeto a la soberanía nacional y el mandato popular que recibió tras ganar las elecciones de Colombia. También aseguró a Trump que su país no aceptará presiones externas.

El mandatario colombiano sostuvo que se debe respetar el derecho internacional y el trato mutuo entre Estados, mientras que se refirió a la nota de protesta verbal que presentó el gobierno colombiano.

Poco después de la llamada, Trump dijo que hablaron sobre la «situación de las drogas y otros desacuerdos» que han tenido. «Espero reunirme con él próximamente», acotó el mandatario, que confirmó que se hacen los «arreglos necesarios» para el encuentro.

TENSIONES ENTRE TRUMP Y PETRO

Medios colombianos reseñaron que esta llamada sería crucial para reducir las tensiones entre Petro y Trump. Además, dejaría claro que podría haber una vía de diálogo entre Colombia y Estados Unidos.

La conversación se dio unos pocos días después de que Estados Unidos bombardeara Caracas y capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Petro rechazó la incursión militar y pidió una desescalada.

Apenas horas después del ataque a Venezuela, Trump recomendó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que «cuide su trasero». Incluso, dijo que el país es «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos».

Igualmente, Trump advirtió a Petro de que no seguirá presidiendo Colombia «por mucho tiempo». Al ser cuestionado sobre una operación semejante en territorio colombiano, el estadounidense dijo: «Me parece una buena idea».