Trump dio detalles de su reunión con Petro: «Será muy beneficioso para Colombia y EEUU»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que tendrá una reunión con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. El encuentro se llevará a cabo en la Casa Blanca a principios de febrero.

Luego de tener un contacto telefónico con Petro el miércoles, Trump expuso que hay un entendimiento entre ambos gobiernos. Tal como adelantó hace unos días, concretó una reunión con el presidente colombiano.

«Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos», dijo Trump.

Trump dejó claro cuál es su principal preocupación respecto a Colombia: el narcotráfico. «Es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos», concluyó el mandatario republicano.

PREOCUPACIONES DE PETRO

Luego de la operación en Venezuela, en donde fue detenido Nicolás Maduro, Trump calificó el domingo a Petro como un «enfermo». Además, lo acusó de producir cocaína y reconoció que le parecía «bien» una acción militar en Colombia.

Petro sostuvo el miércoles una entrevista con The New York Times y reconoció que se «sentía en peligro». «Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump», afirmó. Luego tuvo la llamada con Trump y se redujeron las tensiones.

A pesar de la aparente mejora en las relaciones diplomáticas, Petro afirmó que Trump le dijo en la llamada que «estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia». «El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar».

Sin embargo, Petro manifestó su deseo de que las relaciones con Trump mejoren en las próximas semanas. Incluso, reconoció que ya está pensando en el regalo diplomático que le entregará en la Casa Blanca.