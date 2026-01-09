Lo que respondió Petro cuando le preguntaron si su futuro dependía de Trump y «si teme correr la misma suerte de Maduro»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que su futuro depende del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Sí claro, porque si la OFAC existe yo tengo que mover mi vida acorde a eso. No me queda difícil, porque incluso he vivido en casa de amigos cuando me perseguían», dijo al ser preguntado durante una entrevista para Telemundo.

Incluso durante una conversación con el diario El País, Petro fue consultado si «teme de verdad correr la misma suerte de Maduro». A lo que respondió: «Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses».

«Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea. Nunca se compró porque la lucha es interna. La guerrilla no tiene aviones de combate F-16 y el Ejército no cuenta con ese tipo de defensa», apuntó.

Además, señaló que no ha hecho falta que sus servicios de inteligencia le adviertan de algún peligro real ya que Trump lo lleva diciendo meses. «Pero lo que aquí usamos es la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular», dijo.

«Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar», expresó.

No obstante, expresó su deseo de que todo mejore con respecto a Trump y los Estados Unidos. «He sido perseguido incluso siendo presidente, digamos que estoy acostumbrado a eso. Si se mejoran las relaciones puede ser que me dedique a dar conferencias en el mundo sobre crisis climática, incluido Estados Unidos».

Incluso adelantó el posible presente que le llevaría a Trump en caso de una reunión. «Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó según algunas investigaciones 3.000 años antes de Cristo, o sea los tiempos de los egipcios y es hermosísima. En Colombia, como en Brasil se han encontrado sobre la Amazonía hechos que demuestran que había artistas hace 30.000 años, por eso no podemos bajar cabeza, nosotros estamos aquí de hace milenios».

🇨🇴🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Gustavo Petro, en entrevista para Telemundo, admite que su futuro depende del presidente Donald Trump. pic.twitter.com/spYpvNOGEg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2026

No obstante, aclaró: «Estoy pensando en llevarle algo, obviamente imitación, porque aquí un tonto presidente regaló el tesoro Quimbaya a España».

HABLÓ CON DELCY RODRÍGUEZ

Asimismo, Gustavo Petro manifestó que habló con Delcy Rodríguez.

«Soy amigo de ella. Está presionada desde afuera y desde adentro. La acusaron de ser la traidora. Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar», manifestó.

Al tiempo que agregó que «todas las fuerzas políticas que hay en Venezuela actualmente deben existir. Eliminar unas por vías violentas traerá más violencia».

«La posición de Estados Unidos en relación a Venezuela no se aleja tanto de la mía. La idea de transición hacia unas elecciones libres y la de un gobierno compartido la han planteado otros, como Rubio, y coincide con mi propuesta. Pero no puede imponerse desde afuera, debe surgir del diálogo venezolano. El papel de Estados Unidos debería ser permitir ese diálogo, junto con América Latina. Antes de las elecciones en Venezuela propuse un gobierno compartido, inspirado en la experiencia del Frente Nacional en Colombia. En Venezuela podría aplicarse brevemente para crear condiciones de elecciones realmente libres. También propuse un plebiscito, pero no fue aceptado por Estados Unidos ni por Maduro. Ahora podría retomarse», sentenció.