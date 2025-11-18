Trinidad y Tobago dice que EEUU «nunca pidió» usar a su país para «lanzar ataques» contra Venezuela

En medio de los ejercicios militares que está llevando a cabo el Ejército de los Estados Unidos en Trinidad y Tobago, la primera ministra del país caribeño, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que Washington “nunca pidió” usar a su país para lanzar ataques contra Venezuela.

«Estados Unidos nunca pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago no será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela», aseguró la primera mandataria de la isla.

«Trinidad y Tobago no participará en ningún acto que pueda dañar al pueblo venezolano. Continuamos manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela», agregó.

ACUSACIONES DE MADURO EN SU CONTRA

Estas declaraciones ocurren en respuesta a Nicolás Maduro, quien dijo este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, «hipotecó» su país para «amenazar a Venezuela», ante la anunciada reanudación de ejercicios militares de Estados Unidos en ese país, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

«Hipotecó los mares y el territorio de Trinidad y Tobago para alojar a una fuerza militar frente a Venezuela, a 15 kilómetros de Venezuela en el punto más cercano, para amenazar y ese pueblo en Trinidad y Tobago está completamente en contra», aseguró Maduro en su programa televisivo.

En este sentido, afirmó que a la jefa de Gobierno trinitense «le va a ir muy mal». Por lo cual, añadió: «Pasos en falso que está dando contra la paz de su país y de la región», concluyó.