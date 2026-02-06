Tres hermanas adictas a la cultura coreana saltaron de un noveno piso porque su padre les quitó el teléfono, dejaron perturbadora carta

Tres hermanas decidieron saltar del noveno piso de un edificio en Ghaziabad, India, luego de que sus padres les quitaran los celulares y les prohibieran jugar un videojuego de origen coreano, debido a su obsesión con esta cultura.

Este hecho ha conmocionado a la India debido a la perturbadora carta de despedida que dejaron a su padre, donde se evidencia la obsesión por Corea.

«Papá, lo siento, Corea es nuestra vida. Corea es nuestro mayor amor, digas lo que digas, no podemos renunciar a ella. Así que nos estamos matando”, decía parte del texto recogido el medio local NDTV.

“¿Cómo vas a lograr que dejemos lo coreano? Lo coreano era nuestra vida, ¿Cómo te atreves a hacernos dejar nuestra vida? No sabías cuánto lo amábamos. Ahora has visto la prueba”, añadía el escrito, que en otra parte recalcó: «Amamos lo coreano, amamos, amamos, amamos».

Las niñas respondían a los nombres de Vishika (16), Prachi (14) y Pakhi (12). El padre comentó que los problemas de comportamiento iniciaron durante la pandemia de COVID-19. «Tenían una adicción extrema a todo lo coreano», contó el hombre.

Las dos mayores dejaron, incluso, de asistir al colegio y pasaban los días en su cuarto, alejadas del resto del mundo y enganchadas a sus teléfonos.

En la carta también revelan como rechazaron a su hermana más pequeña, llamada Devu, debido a que sus padres no permitieron que le inculcaran esta adicción por Corea. «Así que tomamos una decisión y convertimos a Devu en nuestra enemiga, porque nadie en casa le permitió ser como nosotras. Así que, desde ese día, separamos a Devu de nosotras mismas y le dijimos ‘nosotras somos coreanas y K-Pop, y tú eres india y Bollywood’».

En los últimos días, el padre de las niñas decidió quitarles sus teléfonos luego de que descubrieran que se habían vuelto adictas a un «juego de amor» coreano, no apto para sus edades.

Solo un vecino, que vivía en el edificio del al frente logró ver el momento en el que saltaron. «Vi a la mayor sentada en el marco de la ventana, la segunda de las hermanas la abrazaba y de repente ambas cayeron. La más pequeña intentó sujetarlas, pero también cayó», comentó.

Cuando la policía llegó al lugar las declaró muertas y constataron que habían cerrado la puerta de su habitación por dentro.

«La investigación hasta ahora no ha revelado ningún nombre de juego específico, pero está claro que las chicas fueron influenciadas por la cultura coreana», dijo un portavoz policial sobre la investigación del caso.