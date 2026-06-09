Tren de Aragua se infiltró en bancos de Chile: Revelan detalles de cómo una ejecutiva venezolana los ayudó a lavar una millonaria cifra

Salieron a la luz nuevos detalles de la llamada Operación Tokio, un operativo en contra del lavado de dinero del Tren de Aragua en Chile, en el que estaría involucrada la ejecutiva bancaria, venezolana, Rossana Magdalena Blanco Blanco.

Blanco, de 45 años y domiciliada en Santiago, estaría entre las 17 personas que la Fiscalía relacionó con el caso, este domingo. En este sentido, informaron que sería una de las principales responsables en la obtención y blanqueo de más de $75 mil millones de pesos en los últimos años.

Las autoridades dejaron a 14 personas en prisión preventiva, entre los que también se encuentra el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asencio, quien estaba encargado directamente del blanqueo.

La implicación de estos ejecutivos del Banco Santander en estas operaciones ha ocasionado preocupación en las autoridades por la penetración del Tren de Aragua en la banca chilena.

El fiscal Héctor Barros señaló que Blanco se vinculaba principalmente a través de su pareja, el ciudadano venezolano Joel David Díaz, que estaba relacionado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos, donde extorsionaban a los demás comerciantes.

Por su parte, la entidad bancaria precisó: «Ella cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026».

¿QUÉ LABOR CUMPLIA DENTRO DEL TREN DE ARAGUA?

Según un informe de la policía del 7 de junio «el rol que desempeñaría estaría asociado al manejo directivo y logístico de las fiestas y eventos que estos sujetos realizan en coordinación con el líder de la estructura».

Además, junto a su pareja cobraban a los organizadores de éstas un impuesto, o “vacuna”, para que operaran sin que balearan sus locales.

Esta estructura estaría liderada por Jefrey Jesús Miranda Pinto, alias ‘Yefri’, quien se presume estaría fuera de Chile.

En conversaciones de WhatsApp de Blanco y su pareja el pasado 25 de marzo, dialogaron sobre «ciertos locales que no han realizado el pago, los cuales son informados a Jefrey con la finalidad de que ellos paguen».

En ese diálogo, Blanco propuso a su pareja persuadir a sus jefes de que «eleve los cobros ya realizados al local nocturno, ya que hubo un desacuerdo con la productora de Joel y el local comercial».

«Métele casquillo a Yefri para que les cobre más», escribió Blanco a su pareja en el WhatsApp, a lo que él respondió: «Hay que hacerlo bien mami, para que se lea bien y se entienda bien».