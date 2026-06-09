«Por comportamiento sexual inapropiado»: Fiscal jefe de la CPI Karim Khan fue suspendido de sus funciones

La Corte Penal Internacional (CPI) suspendió este lunes de sus funciones al fiscal jefe Karim Khan, mientras se resuelve una investigación por presunto «comportamiento sexual inapropiado» denunciado por una integrante de su oficina.

La medida fue adoptada por la Mesa de la Asamblea de Estados Partes (AEP), órgano que supervisa el funcionamiento del tribunal.

Según informó la AEP en un comunicado, la decisión «se aprobó por mayoría y tendrá efecto inmediato» hasta que el pleno de los Estados miembros determine el futuro del fiscal británico.

Se aclaró, que la suspensión decretada por la Mesa «no es indicativa del resultado final». Pero vale destacar, que la decisión tendrá un efecto apenas práctico, ya que Khan, de 56 años, pidió una licencia en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones, que él niega.

En concreto, Khan fue denunciado en 2024 por presunto «comportamiento sexual inapropiado» contra una asistente.

¿QUÉ DICE EL FISCAL SOBRE LA ACUSACIÓN?

Miembros del Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI (IOM, por sus siglas en inglés), hablaron con la asistente, quien no presentó una queja formal.

Dado que su actitud pudo deberse a falta de confianza en la transparencia del procedimiento, la Asamblea del CPI solicitó entonces la investigación a la Oficina del Servicio de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS, en sus siglas en inglés).

El fiscal, quien fue interrogado entonces, negó cualquier tipo de contacto, ya fuese o no consentido.

En el informe, elaborado por los expertos de OIOS, se hablaba de un contacto sexual no consentido con una asistente de su oficina.

Sin embargo, los tres jueces seleccionados por la Asamblea para que evaluaran la investigación concluyeron en marzo de este año que no había «resultados concluyentes».

POLÉMICA CON ISRAEL Y EEUU

Vale recordar, que el fiscal británico acaparó la atención cuando pidió la detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por la guerra en Gaza. También hizo la misma solicitud para el exministro de Defensa Yoav Gallant.

De hecho, Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.

Además, Khan ya había sido apartado de un proceso emblemático de la CPI. En específico, contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad.

CASO VENEZUELA I

Asimismo, la presidencia ad hoc de la CPI aceptó en septiembre la solicitud de Khan de apartarse de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto, al considerar que existían motivos razonables para un posible conflicto de intereses.

La decisión se basó en que la cuñada de Khan formó parte del equipo legal que representó al Estado venezolano durante una apelación ante la Sala de Apelaciones de la CPI.

Además, la instancia señaló que el fiscal conocía esa relación profesional y no informó oportunamente al tribunal sobre el vínculo familiar. Un hecho que consideró relevante para preservar la imparcialidad y confianza en el proceso.

El proceso contra Khan se remonta a una solicitud de recusación presentada por la Fundación Arcadia y Robert Carmona y admitida en noviembre de 2024, dos años después de que Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal, se sumara al equipo de representantes legales del Estado venezolano ante la CPI.