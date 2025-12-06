LUTO DOBLE EN ESPAÑA: Hombre falleció de un infarto tras enterarse que su esposa perdió la vida en un accidente vial

Las autoridades de España imputaron a un hombre de 40 años por homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol, después de que provocara un choque en Galicia que devino en el fallecimiento de una mujer, cuyo deceso causó que su esposo también perdiera la vida de un infarto al enterarse de la tragedia.

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 pm (hora local) del pasado miércoles sobre la ruta OU-1205. Ese día, el conductor ebrio se cobró la vida de Julia Vaz, de 51 años, y, minutos después, la de su marido, Juan Carlos Aráujo, de 59 años, tras su ataque al corazón.

Vaz volvía a su hogar en su vehículo Citroën Saxo desde su lugar de trabajo en una residencia de adultos mayores. Fue entonces cuando el auto Opel Combo, conducido por el hoy imputado, invadió su carril y la embistió.

El choque fue tan violento que la mujer murió en el acto. Incluso, quedó atrapada entre los restos del vehículo. Pese a la labor de los equipos de rescate y los médicos, no fue posible salvarla.

LA TRÁGICA REACCIÓN DE JUAN CARLOS ARAÚJO, SU ESPOSO

Lo dramático de la situación escaló cuando el esposo de la víctima, Juan Carlos Aráujo, alarmado por la tardanza de su esposa, se dirigió a buscarla. Cuando llegó al punto del accidente en Porqueirós y se enteró de la muerte, el hombre se sintió indispuesto.

Según TN, el sujeto sufrió un infarto fulminante y, a pesar de las maniobras de reanimación practicadas por el personal de salud, también falleció en el sitio.

La pareja dejó huérfano a un único hijo de 24 años. Los vecinos del matrimonio los recordaron como «una buena familia», y se declararon en estado de conmoción por el doble luto.

El conductor que provocó el choque sobrevivió al impacto. El hombre recibió atención médica hospitalaria y posteriormente quedó bajo detención. Aunque lo pusieron luego en libertad, las autoridades le retiraron la licencia de conducir como medida cautelar mientras avanza el proceso judicial por los cargos de imprudencia grave y conducir en estado de ebriedad.