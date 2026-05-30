TRÁGICO: Murió migrante venezolana en Colombia, abrió la puerta de su casa y un hombre le disparó sin mediar palabra

Los residentes del sector La Cañada, en la vereda El Porvenir del municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, en Colombia, quedaron conmocionados por la muerte de una migrante venezolana de 26 años.

Según informó CanelatV1, Norelkis del Carmen Cepeda Blanco, murió en su propia residencia, tras un ataque a tiros, este miércoles 27 de mayo.

Las autoridades informaron que la joven se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó que llamaban a la puerta. Al abrir, la sorprendió un sujeto armado que, sin mediar palabra, le propinó varios disparos.

La víctima cayó gravemente herida en el suelo. Su pareja, que también estaba en la vivienda, no pudo hacer nada para salvarle la vida.

Al lugar llegaron comisiones de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes adelantaron las primeras pesquisas y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Según fuentes cercanas a la investigación, la migrante venezolana Cepeda Blanco recibió amenazas e intimidaciones en los días previos al crimen.

Las mismas provenían de un sujeto que vivía en la misma zona y que pretendía que tuvieran una relación, pero ella lo rechazó. Por ello investigan el caso como un feminicidio.

La muerte de la joven ha ocasionado consternación entre familiares y vecinos, no solo por la saña del ataque, sino por las consecuencias que deja. Ella tenía cuatro hijos que quedaron en total orfandad.

Se trata de una niña de 5 años, dos gemelas de 7 y un niño de 9 años, quienes ahora deberán ser acogidos por otros familiares.

Las autoridades continúan con la búsqueda del homicida, cuyo paradero se desconoce.