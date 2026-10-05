Instaló una cámara porque alguien entraba a su patio a robarle ropa, la grabación reveló una verdad perturbadora

Una mujer en la provincia de Santa Fe en Argentina señaló que la ropa que guindaba en su propiedad desaparecía sin encontrar una explicación lógica. Por lo tanto, decidió adquirir un sistema de vigilancia nocturna para capturar al sospechoso, llevándose una insólita sorpresa.

La afectada, identificada formalmente como Erica, relató que la situación comenzó a generarle una profunda preocupación familiar. En un principio, el delincuente sustrajo seis trapos de piso de la entrada principal y, posteriormente, una camisa que su esposo buscaba desesperadamente desde hacía cinco días.

Además, las grabaciones de la madrugada arrojaron una respuesta que la dejó sin palabras al demostrar que el autor de los hechos no era un intruso humano, sino un astuto gato del vecindario.

LAS ANDANZAS DEL FELINO EN LA COMUNIDAD

Según reseñó el diario Crónica, la vivienda de Erica no representa el único objetivo del pequeño animal.

Los residentes descubrieron que el felino también hurtaba ropa del tendedero de otros vecinos y recolectaba guantes de trabajo de una obra en construcción cercana. En consecuencia, el video acumuló miles de reproducciones en X y TikTok, donde los usuarios bromearon declarando la total inocencia del felino.

🇦🇷 Instaló una cámara porque alguien entraba a su patio a robarle ropa. El responsable era un gato que llevaba unos 15 días abasteciéndose en varias casas del barrio. Ya había reunido seis trapos de piso, una remera y hasta guantes de trabajo de una obra cercana. https://t.co/NcWWnQJfEq — Auditor del caos | NoticiaWTF (@NoticiaWTF_com) October 3, 2026

Para evitar futuras visitas y pérdidas materiales en su patio, la propietaria optó por resguardar toda su ropa en el interior de su vivienda.

Por consiguiente, el curioso caso se posicionó como un éxito viral debido a las cientos de anécdotas similares que compartieron otros dueños de mascotas en internet.