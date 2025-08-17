Tragedia en Perú: Choque entre gandola y autobús dejó al menos siete muertos y 15 heridos

Una tragedia sacudió a Perú la noche del 15 de agosto, después de que siete personas perdieran la vida y otras 15 resultaran heridas en un fatal accidente de tránsito en la provincia de Lampa, en la región Puno, después del choque entre una gandola y un autobús.

Se conoció que un bus provisional y el vehículo pesado colisionaron a la altura del kilómetro 240 de la carretera Juliaca-Arequipa, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucía. El choque provocó que quedara interrumpido el tránsito en dicha vía, situación que se mantuvo por varias horas hasta el amanecer del sábado.

El tránsito retomó la normalidad cuando los encargados pudieron retirar la gandola y el autobús involucrados en el desenlace fatal. Actualmente, las causas del choque todavía son objeto de investigación de parte de la Policía Nacional de Perú.

Funcionarios policiales y agentes del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la escena del siniestro y asistieron a los heridos. A los lesionados los llevaron al centro de salud de Santa Lucía y al Hospital de Juliaca, indicó el medio RPP.

IDENTIFICADOS TRES CUERPOS EN EL CHOQUE EN PERÚ

Trascendió que, hasta los momentos, se han podido identificar a tres de los fallecidos. Se trata de Hércules Córdova Villar, Genaro Ernesto Lazo Ruiz y Enrique Alba Freyre.

Con respecto a los otros cuatro occisos, todavía no han podido ser identificados. Sin embargo, sí se pudo saber que corresponden a tres mujeres y un hombre.

Dicho fatal accidente en Perú se produjo unos pocos días después de que ocurriera una tragedia similar en la misma región. A inicios de esta semana, diez personas perdieron la vida y cerca de 40 resultaron heridas después de que un autobús interprovicional cayera por un abismo de 200 metros en un hecho ocurrido en la zona de Huayllabamba.