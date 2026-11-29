Una tragedia ocurrió en Perú, donde ocho militares murieron y uno resultó gravemente herido tras la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú (FAP) en el sureste del país. Una de las víctimas del siniestro es el capitán Bruno Rivas Zegarra, uno de los pilotos que participó en los preparativos de la llegada a ese país del papa León XIV.

Según la prensa peruana, el accidente ocurrió cuando la aeronave, un MI-17 de fabricación rusa con matrícula 636. La misma participaba de una misión de rescate en una región atravesada por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en la región de Ayacucho.

La información la confirmó el Ministerio de Defensa peruano y agregó que los equipos de búsqueda y rescate localizaron el helicóptero y a los nueve efectivos militares que viajaban a bordo.

El comandante Enzo Espinoza Roque es el único sobreviviente y lo trasladaron a Lima para recibir atención médica especializada, informó el portal Infoveloz.

Según publicó el diario La República, durante su traslado habló acerca de sus compañeros y destacó el trabajo que realizaban juntos. “Tengo los mejores soldados, que siempre, pese a las dificultades, estuvieron para afrontar las cosas más difíciles. Sin ellos no hubiera tenido éxito las misiones que nos encomendaron”.

ACLARATORIA DE LA FUERZA AÉREA PERUANA

La Fuerza Aérea de Perú (FAP) aclaró que Rivas Zárraga hubiera trasladado previamente al papa León XIV en helicóptero en su reciente visita al país andino, como informó el canal estatal TVPerú y otros medios locales.

La FAP dijo al diario El Comercio, la noche del sábado, que el capitán no fue el encargado de pilotar el helicóptero que trasladó a León XIV, aunque si fue partícipe de los preparativos para su llegada.

¿QUIÉNES ERAN LOS MILITARES QUE MURIERON EN EL ACCIDENTE?

Entre los ocho fallecidos había cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres del Ejército. Uno de ellos era el capitán Bruno Rivas Zegarra. Él trasladó al papa León XIV durante uno de los trayectos entre Chiclayo y Santa Cruz de Cajamarca.

Las otras víctimas identificadas fueron los suboficiales de primera FAP Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera. Además de los suboficiales de segunda FAP Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme.

Trasladaron los cuerpos a la morgue de Ayacucho para las autopsias reglamentarias.

UN RESCATE TRÁGICO

Se conoció que la aeronave estaba reportada como desaparecida durante la noche del jueves 26 de noviembre. La misión participaba en el rescate de tres integrantes del Ejército en Sanabamba, una localidad alejada de la región de Ayacucho.

Las autoridades no informaron aún de las causas de la caída del helicóptero, las cuales permanecen bajo investigación.

Se trata del segundo accidente fatal protagonizado por un helicóptero militar MI-17 en Perú durante 2026. En febrero, otra aeronave de ese modelo se estrelló en Arequipa y murieron sus 15 ocupantes.