Revelan espeluznantes detalles del caso de la mujer que enterró viva a su bebé: el caso que conmociona a Yaracuy

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) confirmó la detención de una mujer por causarle la muerte a su bebé de 37 semanas en el estado Yaracuy.

La mujer quedó identificada como Deisy Nathaly Duran, de 34 años.

El director del CICPC, Douglas Rico, acotó que tras un trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe la mujer fue capturada en el municipio Cocorote.

«Se pudo determinar que Deisy no quería a la bebé, por lo que, al momento de dar a luz y escuchar que esta lloraba, la envolvió en una sábana, para luego sepultarla», dijo en sus redes.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Douglas Rico (@douglasricovzla)

OTRO CASO: DETENIDA MUJER POR LAS ATROCIDADES QUE LE HACÍA A SU NIETA PARA VENDERLAS EN TELEGRAM

Las autoridades policiales capturaron en el estado Mérida a una mujer de 63 años, identificada como Franklin Yadira Ochoa Hernández, quien habría grabado y difundido material íntimo infantil de su nieta en redes sociales.

Douglas Rico informó en Instagram sobre la captura de Ochoa. Además, precisó que Grecia Esperanza Moreno Ochoa, hija de la detenida y madre de la niña, también formó parte de los crímenes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL DESPRECIABLE CASO DE UN PROFESOR DE VOLEIBOL: ESTO LE HIZO A UNA JOVEN TRAS GANARSE SU CONFIANZA

«Se dedicaban a realizar videos íntimos de la pequeña, para luego comercializar este material a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram», detalló Rico. Los pagos, supuestamente, llevaban a la cuenta bancaria de Ochoa.

La Unidad de Delitos Contra Menores de Edad de la Subdirección de Comunidades Vulnerables detectó los sitios web donde se publicaba el material. Así pues, los agentes tuvieron conocimiento del caso y pusieron en marcha una investigación.