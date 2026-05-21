Tragedia en Francia: Mujer con «trastornos psiquiátricos y depresivos» se lanzó desde un piso 13 junto a sus tres hijos

Una mujer de 38 años y tres de sus hijos, de edades comprendidas entre tres y seis, fallecieron este miércoles, 20 de mayo, al tirarse desde el piso 13 de un edificio en la ciudad francesa de Tolón, informó la prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Var.

«Este miércoles por la mañana, tuvo lugar una terrible tragedia en Toulon, en (el barrio de) Pontcarral, en la que fallecieron una madre y tres de sus hijos», lamentó la prefectura de Var en un mensaje en sus redes sociales.

De acuerdo con la información manejada por la agencia EFE y medios locales, los hechos ocurrieron poco antes de las 6:00 de la mañana.

Alrededor de esa hora, equipos de bomberos y servicios médicos acudieron de urgencia al lugar, después de que fueran hallados los cuerpos de la madre y los tres menores al pie del inmueble, según lo reseñado por el periódico francés Nice Matin.

Lo que se detalló, es que dos de los niños murieron en el acto junto a la mujer. Mientras, que una niña, quien fue trasladada en estado crítico, falleció poco después.

NO HAY PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

En tanto, el fiscal de la República de Toulon, Raphaël Balland, indicó que no existen elementos que sugieran la participación de terceros.

Además, se determinó que la víctima criaba sola a sus siete hijos menores. Los cuatro niños mayores, cuyas edades no se han precisado, fueron puestos bajo cuidado de las autoridades para recibir atención psicológica especializada.

Según el fiscal, la mujer habría presentado recientemente signos de trastornos psiquiátricos y depresivos, situación que aún debe ser confirmada por la investigación.

Es por ello, que la Fiscalía abrió una investigación por homicidio cometido por ascendiente. También se ordenó la realización de autopsias y análisis toxicológicos en el Instituto Médico Forense de Marsella.