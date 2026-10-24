TRAGEDIA EN FILIPINAS: Pilotos hacían un ejercicio de entrenamiento y fallecieron al chocar sus aviones en pleno vuelo

Una tragedia ocurrió en Manila, capital de Filipinas, cuando cuatro pilotos fallecieron tras chocar sus aviones militares en pleno vuelo, durante un ejercicio de entrenamiento.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron, muestra la colisión de los dos aviones SF-260, mientras volaban a baja altura, alrededor de las 3:51 de la tarde (hora local) de este viernes 23 de octubre.

Los hechos se registraron durante el vuelo de entrenamiento que realizaban los pilotos en la base aérea de Fernando, al sur de Manila.

Según reportó el Daily Mail, no hubo heridos en tierra y las aeronaves se estrellaron dentro de las instalaciones de la base aérea.

Según informó un portavoz de la fuerza aérea se trató de un accidente, pero no dio más detalles. Sin embargo, como medida de precaución se supo que dejaron en tierra a toda la flota de aviones SF-260, mientras se lleva a cabo una investigación.

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En un comunicado, un portavoz militar dijo: “La Fuerza Aérea Filipina (PAF) lamenta la pérdida de cuatro pilotos en un accidente aéreo que involucró a dos aeronaves SF-260 durante un vuelo de entrenamiento en la Base Aérea Fernando”.

La PAF también destacó que “honra el servicio y el sacrificio de los pilotos caídos”.

Los aviones SF-260 que forman parte de la flotilla fueron adquiridos a Italia en los últimos años, indicaron los medios locales. Sin embargo, no precisaron qué cantidad de estos modelos hay en el país asiático.

Los videos del impactante momento del choque de los aviones en el cielo despejado de Filipinas se volvieron virales y dieron la vuelta al mundo.

Uno de los aviones biplaza cayó cerca de los barracones del personal militar en la base, contó un testigo a la agencia de noticias Associated Press, aunque afortunadamente no se presentaron más bajas humanas.