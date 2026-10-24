Fuerza Aérea de Brasil destruyó helicóptero que habría entrado ilegalmente desde Venezuela

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó y destruyó un helicóptero que cruzó de manera clandestina la frontera de Brasil el pasado jueves y que presuntamente provenía desde Venezuela.

De acuerdo con un comunicado del componente, la aeronave volaba sin plan de vuelo registrado y terminó realizando un aterrizaje forzoso tras ser detectada por los radares.

Un avión militar A-29 Super Tucano detectó el helicóptero a baja altitud en el estado de Roraima y se desplegó de inmediato para investigar la situación. El piloto de la aeronave sospechosa ignoró las órdenes de la Defensa Aérea, se adentró en el bosque y forzó el aterrizaje a unos 100 kilómetros de Boa Vista para huir a pie.

Poco después, la Fuerza Aérea Brasileña movilizó un helicóptero H-60 Black Hawk con personal especializado. Cuando los equipos de inspección y los agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública arribaron al punto de impacto, hallaron la aeronave totalmente abandonada y procedieron a destruirla en el sitio.

El procedimiento se ejecutó dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA 41), un área de control especial fijada en Roraima y cerca de la Tierra Indígena Yanomami. Este dispositivo busca frenar los vuelos ilícitos y la minería ilegal en la región.

«La FAB reitera que trabaja las 24 horas para garantizar la seguridad de la navegación y la soberanía del espacio aéreo brasileño», afirmó la Fuerza Aérea en un comunicado.

De momento, se desconocen mayores detalles de esta incursión. Por ahora, las autoridades venezolanas no han emitido un pronunciamiento oficial en torno a este hecho.