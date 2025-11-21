Mundo

Tragedia en Dubái: El impactante video de un piloto estrellándose en plena exhibición con avión de combate indio

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un piloto que realizaba una exhibición con un avión de combate de la India en el Salón Aeronáutico de Dubái, murió este viernes luego de que la aeronave se estrellara violentamente contra el suelo.

“Un avión de combate Tejas de la India que participaba en la exhibición aérea se ha estrellado, provocando la trágica muerte del piloto”, publicó la oficina de prensa estatal de Dubái en la red social X (Twitter).

En videos que circulan en redes sociales se puede ver como por alguna razón, ocurre un fallo en el cálculo de la maniobra del piloto, y ni siquiera le da tiempo de eyectarse de la aeronave.

El impacto a alta velocidad contra el suelo, provocó que la aeronave explotara y se rodeara de una inmensa bola de fuego. A pesar de que los vehículos de emergencia se dirigieron a toda velocidad al lugar, no pudieron hacer nada por el piloto.

LEA TAMBIÉN: COREA DEL SUR VETA LOS VIAJES A VARIAS ZONAS DE VENEZUELA EN MEDIO DE LA TENSIÓN CON EEUU

El incidente ocurrió durante la clausura del mayor salón aeronáutico de Medio Oriente, que incluyó una exhibición aérea cada tarde.

La Fuerza Aérea India anunció una investigación sobre el accidente. «Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y acompañamos en el dolor a la familia en este momento de duelo», expresó un comunicado.

Este sería el primer accidente registrado en el festival que se celebra desde 1986.

El avión Tejas, involucrado en el accidente, es fabricado por la estatal india Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Se trata de un avión de respaldo en la fuerza aérea que complementa a las aeronaves rusas, que tienen la mayor presencia en la flota.

En 2024 otro avión Tejas sufrió un percance durante una exhibición en la India, pero el piloto tuvo tiempo de eyectarse.

