Tragedia en Chile: Delivery venezolano murió tras chocar su moto contra un poste, había intentado esquivar a una persona

Un repartidor venezolano murió luego de que estrellara su moto contra un poste en la comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago de Chile.

La víctima, oriunda del estado Trujillo, quedó identificada como Emmanuel Jesús Ruiz Canelones de 39 años, quien se encontraba trabajando en horas de la noche.

Según varios medios, la víctima era hijo de los reconocidos maestros de Boconó, Casiano Ruiz y Marlene Canelones de Ruiz. Además, dejó huérfano a su hijo de 14 años.

Testigos indicaron que el joven circulaba por la avenida Francisco Bilbao y una persona cruzó la calle sin respetar el rayado, por lo que el venezolano la esquivó y terminó chocando violentamente contra un poste de cámaras de vigilancia aproximadamente a las 9:50 de la noche.

Al lugar llegaron funcionarios policiales y paramédicos para atender la emergencia. Le aplicaron diversas maniobras de reanimación en el sitio, posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital El Salvador, donde finalmente lo declararon muerto producto de las lesiones sufridas.

Organismos de seguridad descartaron que el venezolano estuviera involucrado en algún delito flagrante o en situación de fuga al momento del impacto. Asimismo, destacaron que no poseía antecedentes penales.