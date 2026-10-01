IMPACTANTE VIDEO: Conductor se desmayó mientras manejaba y causó brutal accidente en un santuario en Tailandia

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, luego de que un conductor perdiera el conocimiento y estrellara su auto contra el santuario Kuan Yin en el barrio chino en Bangkok, Tailandia.

El accidente ocurrió este jueves pasadas las 1:13 de la tarde, hora local. Según informó el Bangkok Post, el conductor era un hombre mayor que, al parecer, perdió el conocimiento antes del accidente. Autoridades locales precisaron que sería una persona con una afección médica relacionada con la hipertensión.

Lo peor de todo es que al perder el conocimiento, el hombre pisó accidentalmente el acelerador, lo que provocó que el carro atropellara a las personas que se encontraban rindiendo homenaje dentro del santuario.

BREAKING: Multiple people injured after electric car crashes into Kuan Yin Shrine in Bangkok, Thailand pic.twitter.com/8N63gmYPjv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2026

Los servicios de emergencia atendieron a los heridos en el lugar del accidente y los trasladaron al hospital. Los agentes acordonaron el santuario, donde el carro había dañado algunas estructuras y objetos.

Medios locales destacaron que la estatua de Guanyin, permaneció intacta. El auto se detuvo a su pie, según el Bangkok Post, que describió el santuario como de 68 años de antigüedad.

Los informes no proporcionaron más detalles sobre las víctimas, incluidos sus nombres y su estado tras ser trasladadas al hospital.