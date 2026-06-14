TRAGEDIA EN BRASIL: Impactante choque de helicópteros dejó seis fallecidos, entre ellos un reconocido cantante y un famoso youtuber

La Policía Civil de Río de Janeiro, en Brasil, identificó oficialmente a los seis fallecidos del trágico choque aéreo entre dos helicópteros este domingo por la mañana en la Zona Oeste de la capital, entre ellos el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree y el popular youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como «Gaspi».

Los informes oficiales confirmaron que una de las aeronaves transportaba a cinco personas, mientras que el segundo aparato volaba únicamente con su piloto a bordo.

Los cuerpos de rescate constataron que ninguno de los ocupantes de los dos aparatos sobrevivió al brutal impacto en la zona urbana de Río. La lista definitiva que difundió la Policía Civil identificó a las víctimas como los pasajeros Oliver Tree, Gaspar Prim, Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves.

Asimismo, las autoridades sumaron a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac en la nómina de las personas que perdieron la vida de forma instantánea.

El violento choque entre las dos aeronaves sucedió exactamente alrededor de las 9 de la mañana de este domingo en la Avenida das Américas. Los datos iniciales revelan que los helicópteros impactaron en pleno vuelo y posteriormente cayeron sobre un patio de depósito donde guardaban gran cantidad de automóviles. Uno de los vehículos aéreos explotó inmediatamente tras el golpe, mientras que la otra cabina cayó destrozada a unos cien metros de distancia.

El incendio posterior al impacto avanzó rápidamente y las llamas destruyeron por completo al menos unos 20 vehículos particulares estacionados en el terreno afectado. El jefe de policía Alan Luxardo reportó que la línea principal de investigación apunta hacia un presunto error humano como detonante de la colisión en Río de Janeiro.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Dos helicópteros colisionaron en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. Hasta el momento se reporta la muerte de 6 personas, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi. pic.twitter.com/vLCi1B3xQi — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) June 14, 2026

🇧🇷 Colisionan en el aire dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil; hay 6 muertos y al menos 20 vehículos incendiados. pic.twitter.com/sUPtPlZB11 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026

¿QUIÉNES ERAN OLIVER TREE Y GASPI?

El músico estadounidense Oliver Tree, de 32 años, acumulaba más de 2,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y registraba cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales.

El artista recorría el territorio brasileño como parte de su actual gira mundial y venía de ofrecer un masivo concierto en la ciudad de São Paulo. El intérprete tenía contemplado viajar al continente europeo durante las próximas semanas para cumplir con múltiples compromisos musicales ya agendados.

Por su parte, el creador de contenido Gaspar Prim, apodado «Gaspi», nació el 28 de diciembre de 2002 en la ciudad de Buenos Aires. El joven destacaba en las plataformas debido a su humor irreverente, directo y provocador con el público de la vía pública.

El creador argentino lograba captar la atención de la audiencia en las calles bonaerenses gracias a sus abordajes espontáneos y su conocido saludo de bienvenida «buenas» dicho con voz profunda.

Gaspi inició su carrera en la plataforma YouTube en el año 2018 durante su adolescencia y llegó a sumar una comunidad de 2,8 millones de suscriptores fieles. El youtuber eliminó varios videos conflictivos por políticas de la empresa, pero mantenía otros 2,8 millones de fanáticos en Instagram.