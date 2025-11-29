Tragedia en alta mar: Turista cayó por la borda de un crucero ante la mirada de todos los pasajeros

Momentos de terror se vivieron el jueves en el crucero Marela Explorer 2, cuando un turista británico de 76 años cayó cerca de las Islas Canarias, en España, desencadenando una amplia operación de búsqueda.

El turista desapareció en la mañana del jueves, 27 de noviembre. El lujoso crucero navegaba entre Funchal (Madeira) y San Sebastián de La Gomera, a unos 26,5 kilómetros (16,5 millas) al noroeste de Punta Teno.

La compañía naviera Marella Cruises confirmó a The Independent el inesperado incidente. De acuerdo a la versión oficial, la tripulación reportó la desaparición del turista y activó la alarma a las 9:48 de la mañana.

«Nos entristece profundamente confirmar que un pasajero fue visto entrando al agua mientras el barco se dirigía a La Gomera. Nuestros pensamientos están con él y sus seres queridos en este momento difícil», expuso la compañía.

¿QUÉ PASÓ CON EL TURISTA?

Lesley-Anne Kelly, turista de 40 años, relató que los hechos se dieron pocos minutos antes de las 10 de la mañana. Mientras que otros viajeros desayunaban, escucharon la alarma de «hombre al agua».

«La gente lo vio claramente… Todos estaban despiertos y activos. Había bastante luz, así que si alguien hubiera entrado a esa hora, lo habrían visto varias personas», relató la mujer. Luego la tripulación alertó a las autoridades españolas.

En cuestión de minutos, se activó una operación de búsqueda, tanto con medios marítimos como aéreos, incluyendo un helicóptero y un avión. Sin embargo, las labores fueron suspendidas a las 7:30 de la noche por la falta de luz.

Tras la desaparición del turista, se transformó el ambiente en el crucero. Lo que eran áreas llenas de fiesta, ocio y alegría vacacional, se llenó de inquietud, temor y expectativas. Hasta el momento, no se ha dado con el paradero del sexagenario.