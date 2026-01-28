Filtran imágenes de avioneta de Satena que se estrelló en Colombia: había sido reportada desaparecida

Una avioneta de la aerolínea colombiana Satena se estrelló al mediodía de este miércoles en el departamento de Norte de Santander. Las autoridades locales confirmaron que las 15 personas, 13 de ellas pasajeras, que iban a bordo fallecieron en el accidente.

Satena informó hace unas horas sobre la desaparición de una avioneta que cubría la ruta entre la ciudad de Cúcuta y Ocaña. Sin embargo, no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras y se activó el operativo de búsqueda.

«El vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am», expuso Satena en un comunicado.

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la avioneta Beechcraft 1900 de matrícula HK4709. Poco después de las 5 de la tarde, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó el hallazgo de los restos de la aeronave.

Las autoridades indicaron que la avioneta se estrelló en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén. Los 13 pasajeros y dos tripulantes murieron en el impacto, según el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

POLÍTICOS EN LA AVIONETA

Los organismos de emergencias encontraron siete cadáveres y «están en la búsqueda de los demás», dijo el gobernador. «Los campesinos del sector lograron llegar y nos enviaron imágenes y un corto video de la aeronave», agregó.

🕊️ Solidaridad con las familias y seres queridos. QEPD.#Satena #NorteDeSantander #LutoNacional #InformaciónOficial pic.twitter.com/g1bUCbb3PJ — La Cultural FM (@LaCulturalFM) January 28, 2026



«Viajaba un exconcejal de Ocaña, un representante a la Cámara por la Circunscripción Especial para la Paz, Diógenes Quintero, así como un candidato a la Cámara por el Catatumbo, Carlos Caicedo, y otras personas del departamento Norte de Santander», agregó Villamizar.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre las causas del accidente. El gobernador reveló que la avioneta se encontraba en una zona con mal tiempo y poca visibilidad.