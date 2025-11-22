«Tortugas Ninja» al rescate: Carabineros de Chile se disfrazaron para frustrar robo y todo quedó grabado

La Policía de Chile (Carabineros) frustró de manera espectacular un asalto, ya que, disfrazados de «Tortugas Ninja», lograron detener el jueves a un delincuente venezolano que intentó robar un carro en San Ramón, al sur de Santiago.

En el hecho, el ladrón agredió a una persona que evitó que pudiera consumar el asalto. Fue esta persona quien alertó a las autoridades.

El hecho se registró en la jornada del 20 de noviembre. Ese día, funcionarios policiales motorizados se trasladaron hasta un jardín infantil para llevar a cabo una actividad educativa y preventiva para los niños.

Durante el traslado, una persona dio la alerta de que un delincuente intentó robar un vehículo, por lo que el asaltante venezolano agredió con una piedra a quien lo sorprendió en el acto. Ante esa situación, los uniformados desviaron sus motos con el objetivo de aprehender al delincuente.

INTENTÓ ESCAPAR PERO LAS «TORTUGAS NINJA» LO IMPIDIERON

El ladrón intentó huir hacia el parque que está cerca del jardín infantil. Sin embargo, fue detenido finalmente por las «Tortugas Ninja», es decir, por los Carabineros disfrazados de estos héroes ficticios.

Luego de la aprehensión, las autoridades informaron que el asaltante era de origen venezolano. Se supo que tiene 35 años y su situación migratoria en Chile es irregular. Además, sobre él pesa una orden de expulsión vigente, reseñó BioBio Chile.

“El detenido corresponde a un extranjero de 35 años con situación migratoria irregular en el país. Fue puesto a disposición de la Fiscalía”, señaló el teniente Hans Strobel.

Mientras que el ladrón quedó a disposición del Ministerio Público, al herido lo trasladaron a un recinto asistencial. Los uniformados, en tanto, llevaron a cabo con éxito la actividad en el jardín infantil.