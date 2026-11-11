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Terror en una escuela en Francia: Lanzaron fuegos artificiales en pleno salón de clases, cuatro estudiantes resultaron afectados

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Francia

Antiguos alumnos de una institución educativa de Francia lanzaron fuegos artificiales en un aula en medio de la ola nacional de violentas protestas juveniles.

Los hechos ocurrieron en una escuela secundaria de Chelles, al este de París. En los videos se pueden ver a niños huyendo tras el lanzamiento de fuegos artificiales.

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Algunos estudiantes se escondieron detrás de los pupitres, mientras que otros corrieron hacia los pasillos. «¡Me dio en el pie!», gritó uno mientras se oían explosiones y destellos rojos que iluminaban la sala.

Alumnos declararon a la televisión francesa que jóvenes que habían «abandonado el colegio» regresaron el lunes para lanzar fuegos artificiales.

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Según los informes, varias personas irrumpieron en el edificio, donde se ordenó a los alumnos que se refugiaran en las aulas. Cuatro estudiantes sufrieron heridas leves durante el incidente.

Además, se trataría del segundo ataque de este tipo en lo que va de mes. En toda Francia ya se han registrado incidentes violentos dentro de las instituciones educativas. Entre los más destacados está el de un director de escuela golpeado en la cabeza con una losa, un político que recibió un botellazo con gasolina y un aula incendiada.

Encuestas apuntan a que la población pide una mayor represión policial. 85 % de los franceses cree que los agentes no están suficientemente protegidos contra los alborotadores. La mayoría también apoya el uso de armas controvertidas, como granadas aturdidoras y lanzadores de balas de goma.

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