Antiguos alumnos de una institución educativa de Francia lanzaron fuegos artificiales en un aula en medio de la ola nacional de violentas protestas juveniles.
Los hechos ocurrieron en una escuela secundaria de Chelles, al este de París. En los videos se pueden ver a niños huyendo tras el lanzamiento de fuegos artificiales.
Algunos estudiantes se escondieron detrás de los pupitres, mientras que otros corrieron hacia los pasillos. «¡Me dio en el pie!», gritó uno mientras se oían explosiones y destellos rojos que iluminaban la sala.
Students in several French schools set off fireworks inside schools.
Two students injured in Chelles, five arrested in Seine-Maritime.
Protests ongoing since September, with 70,000 police deployed. https://t.co/b0C0IIE2u3
— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 10, 2026
Alumnos declararon a la televisión francesa que jóvenes que habían «abandonado el colegio» regresaron el lunes para lanzar fuegos artificiales.
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CRISE LYCÉENNE : Série de tirs de mortiers d’artifice dans les classes et les couloirs de plusieurs lycées de France aujourd’hui, provoquant des scènes de panique
Deux élèves ont été blessés à Chelles, en Seine-et-Marne. En Seine-Maritime, cinq individus ont été interpellés aux abords d’établissements.
La région Île-de-France fait état de 50 lycées perturbés ce lundi et quatre élèves, une assistante d’éducation et une conseillère principale d’éducation blessés, touchés par des tirs de mortier. D’autres lycéens ont été victimes d’acouphène.
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 9, 2026
Según los informes, varias personas irrumpieron en el edificio, donde se ordenó a los alumnos que se refugiaran en las aulas. Cuatro estudiantes sufrieron heridas leves durante el incidente.
Además, se trataría del segundo ataque de este tipo en lo que va de mes. En toda Francia ya se han registrado incidentes violentos dentro de las instituciones educativas. Entre los más destacados está el de un director de escuela golpeado en la cabeza con una losa, un político que recibió un botellazo con gasolina y un aula incendiada.
🔴 INFO – #FaitsDivers : Hier, des élèves ont allumé des feux d’artifices dans une aile du lycée Gaston Bachelard de Chelles (77). #ensauvagement #racailles https://t.co/8zAxXR39xe
— FranceNews24 (@FranceNews24) September 23, 2022
Encuestas apuntan a que la población pide una mayor represión policial. 85 % de los franceses cree que los agentes no están suficientemente protegidos contra los alborotadores. La mayoría también apoya el uso de armas controvertidas, como granadas aturdidoras y lanzadores de balas de goma.