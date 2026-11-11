Pánico en Alaska: El aterrador video de un objeto con «tentáculos» volando sobre una base de EEUU

Una pareja en Alaska grabó por accidente algo muy extraño en el cielo de Anchorage. Mientras le tomaban fotos a un arcoíris, notaron un objeto oscuro que parecía una medusa flotando hacia una base militar de Estados Unidos que estaba cerca.
Según estas personas, tenía una especie de tentáculos que se movían solos y daba vueltas sobre sí mismo antes de esfumarse luego de unos tres minutos.
😱 Un objeto no identificado de gran tamaño, con forma de medusa, fue filmado flotando en dirección a una base militar de #EEUU en #Alaska antes de desaparecer de la vista en cuestión de minutos.
#UAP https://t.co/5iVcEzPeh0
— Nelson Valdez (@nelvaldez) November 10, 2026
«Puedo verlo desde aquí», parece un «alienígena» se mueve de una forma muy extraña, dice en el video.
Los testigos fueron a buscar si alguien estaba volando un papagayo o un dron en un parque cercano, pero no había absolutamente nadie ni rastro de nada. Hasta ahora, no se sabe con certeza qué era ese objeto.
TRES MINUTOS
Sara Jane Osborn relató al Daily Mail que se encontraba en el asiento del copiloto de un vehículo que circulaba por la Sexta Avenida de Anchorage la noche del 15 de junio, cuando notó algo extraño en el cielo mientras fotografiaba un arcoíris.
Pete Osborn, su esposo, decidió pararse en un estacionamiento cercano para que ella pudiera capturar la escena sin obstáculos. Fue entonces cuando, al mirar más allá de la pantalla de su teléfono, lo que creyó ser un mosquito resultó ser un objeto oscuro de dimensiones inusuales.
SIN RASTRO
Estimaron que el objeto pudo haberse encontrado a unos cinco kilómetros (tres millas) de su posición, aunque esa distancia no fue verificada, reseñó Infobae.
Su aparente ubicación sobre terreno boscoso asociado al Joint Base Elmendorf-Richardson profundizó las dudas, aunque la cercanía con la base no establece por sí misma ningún vínculo militar.